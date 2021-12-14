Граната не влізла в підсумок, а підсумок не помістився в бардачок. Нове засідання у «справі Єсипенка» в Криму

СІМФЕРОПОЛЬ – Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд 13 грудня провів одинадцяте засідання по суті у кримінальній справі щодо заарештованого ФСБ Росії в Криму фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Українське видання «Ґрати» писало про перебіг судового засідання у режимі онлайн. Крим.Реалії зібрали основні факти про чергове судове засідання, що відбувалось у відкритому режимі. Про те, як відбувалось попереднє засідання, читайте тут.

Позаштатний журналіст, фрілансер Крим.Реалії (кримський проєкт Радіо Свобода) Владислав Єсипенко був затриманий російськими силовиками вранці 10 березня 2021 року в Криму. Йому висунули звинувачення за статтею 223.1. КК Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка чи ремонт вибухових пристроїв), пізніше додали ще одну – статтю 222 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення чи носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину і стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «визнання» були отримані під тортурами.

Засідання суду почалося з того, що помічниця судді занесла та поставила на стіл судді Дляверу Берберову паперовий пакет, у якому були речові докази.

– Сьогодні за клопотанням сторони захисту ми одержали речові докази. Дістаємо, відкриваємо чорний пакетик, – коментує свої дії суддя.

– О, це граната, – реагує на вміст пакету адвокат Тарас Омельченко.

– Ти шо, приколовся? – несподівано відповідає суддя, незрозуміло, до кого звертаючись.

У судовому залі лунає сміх.

– У Первомайському суді заряджену якось розглядали, нормально, – згадує Омельченко.

Як з'ясувалося пізніше, слідчий ФСБ Віталій Власов надав для дослідження, окрім заявлених на минулому засіданні підсумка, волосіні та плоскогубців, ще й саму гранату.

«Хоча я її не просив», – уточнює суддя.

На минулому судовому засіданні він відмовив адвокатам у клопотанні про дослідження гранати.

Ми важко помістили гранату в підсумок, він навіть не закривався. А якщо туди ще вставити підривник, то, відповідно, граната повністю не вміщається

Суть експерименту зводиться до того, щоб з'ясувати: чи поміститься граната в підсумок і чи ця конструкція влізе в бардачок (нішу під кермовим колесом автомобіля Владислава Єсипенка).

Аналогічну нішу приніс адвокат Тарас Омельченко. Перед початком експерименту адвокати уточнюють, чи опечатано речові докази. Суддя підтверджує.

Пізніше адвокат Дмитро Дінзе так прокоментував цей експеримент: «Під час подання цих речових доказів адвокат Омельченко приніс спеціальну кишеню (бардачок – ред.), в якій нібито має поміститися вибуховий пристрій та підсумок. Ми важко помістили гранату в підсумок, він навіть не закривався. А якщо туди ще вставити підривник, то, відповідно, граната повністю не вміщається в цьому підсумку. Плюс не вміщається в кишеню, з якої, як кажуть співробітники ФСБ, нібито вилучили гранату, споряджену підривником. Тому що сама довжина гранати набагато більша, ніж глибина і ширина цієї кишені. Тобто вона просто не закрилася б під кермовим колесом у машині Владислава».

Після експерименту адвокат Тарас Омельченко просить суд врахувати медичні документи, пов'язані зі станом здоров'я Владислава Єсипенка: у його підзахисного – захворювання нирок і печінки. Також сторона захисту просить суддю повторно долучити до матеріалів справи пояснення дружини Владислава Єсипенка, Катерини. Суд на минулому засіданні відмовився це зробити через неправильне оформлення.

До цього звинувачення також є певні питання

Після цього прокурор Олена Подольна клопочеться про зміну кваліфікації обвинувального висновку, де має намір змінити «виготовлення вибухового пристрою» на «переробку вибухового пристрою». І посилається на експертизу слідства. «Таким чином, Єсипенко В.Л. вчинив злочин, передбачений частиною 1 статті 223.1 КК РФ, тобто незаконне перероблення вибухового пристрою. З іншого боку, Єсипенко В.Л. здійснив незаконне придбання, перевезення та зберігання вибухового пристрою», – йдеться у документі держобвинувачення.

«До цього звинувачення, яке нам перепропонували сьогодні, фактично також є певні питання. Про це я більш докладно висловлюся або у дебатах, або в обговоренні питання про це клопотання», – коментує адвокат Дмитро Дінзе.

Прокурор Подольна просить про продовження терміну тримання під вартою Владислава Єсипенка. Сторона захисту виступає проти і клопочеться про домашній арешт, посилаючись на те, що всіх свідків допитано і Єсипенко ніяк не зможе на них вплинути, говорять про самопочуття підзахисного, що погіршується. Громадський захисник Павло Кущ (архієпископ Сімферопольський та Кримський ПЦУ Климент) гарантує судді особисту поруку.

Через 20 хвилин суддя Берберов повертається до зали суду та продовжує арешт Владиславу Єсипенку до 18 березня 2022 року з фактичним утриманням у Сімферопольському СІЗО. Наступне засідання відбудеться 21 грудня 2021 року.