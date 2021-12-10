СБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму

Служба безпеки України та Державна архівна служба відкрили доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму, повідомила пресслужба СБУ.

«Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Нині вкрай важливо знайомити широкий загал з історичною правдою. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові», – йдеться в повідомленні СБУ.

Серед документів, які можна переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920-1941 рр;

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 рр.;

частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці «Документи Криму».

«Зазначені документи вміщують відомості про репресованих та фотографії до них. Наразі визначено перелік із 106 архівних справ, що висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, з яких оприлюднено електронні копії 30 справ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що упродовж наступного року Архів СБУ планує поповнити колекцію протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків на території Кримської АРСР за 1937-1938 роки.