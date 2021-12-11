Прикордонники не впустили в Україну російську співачку за незаконні відвідини Криму

Державна прикордонна служба не пропустила до України російську співачку і блогерку Марію Гусарову, відому під псевдонімом Mary Gu. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на пресслужбу відомства.

Крім Гусарової, до Києва не пропустили громадянина Росії, який «пов’язаний із організацією та забезпеченням виступів співаків».

За даними прикордонників, двоє іноземців прибули до аеропорту «Бориспіль» рейсом зі Стамбула.

Читайте також: Російський актор заявив, що готовий був «в’їхати у Крим на танку» під час анексії півострова

«Прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок вёїзду на тимчасово окуповану територію Криму, зокрема, відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки», – йдеться у повідомленні.

Росіянам відмовили у перетині кордону та заборонили вёїзд на три роки. Вони залишили Україну, вирушивши у зворотному напрямку.

Держприкордонслужба не називає імен та прізвищ порушників. Водночас російська співачка Mary Gu повідомила у сторіз Instagram, що їй заборонили в’їзд до України.

Повторний допит свідків у справі Єсипенка в Криму: «експерт назвав гранату міною»

«Концерт, який мав відбутися сьогодні, буде перенесено на іншу дату через незалежні від нас обставини. На жаль, мені відмовлено у в’їзді на територію України», – повідомила Гусарова.

19 березня прокуратура АР Крим та Севастополя почала інше кримінальне провадження щодо 23 російських зірок, які виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують «незаконний в’їзд на окуповану територію і виїзд з неї». Заявником за цим провадженням став представник Крайової ради українців Криму Сергій Мокренюк.