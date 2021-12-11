Росія змирилася, що Крим не визнають російським?

Крим – приклад для Донбасу. На непідконтрольних територіях мешканці вже не вірять, що коли-небудь стануть частиною Росії, як Крим у 2014 році. Росія переконує світ, що Крим «російський». Ялтинський Міжнародний економічний форум 2021 знову відклали. Але запрошення по всьому світу розіслали. Від джерела в українських спецслужбах Крим Реалії отримали документи – листи-запрошення на форум цього року, підписані особисто Сергієм Аксьоновим (за документами Аксенов). Серед запрошених – лідер самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносільський – він відкрито підтримав окупацію Криму, ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» – Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Запросили послів Куби та Венесуели, представників уряду Сирії, та представників руху «Талібан» з Афганістану. А також особисто депутата Національних зборів Франції та лідера партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен і депутата Європарламенту Тьєррі Маріані. А також мерів Риму, Афін та Стамбулу. Росія сьомий рік поспіль заявляє світу що, «Крым наш», витрачає на це великі ресурси й організовує економічні форуми, але все марно, вважає директор Центру з вивчення Росії Ігор Чубайс. «Окупанти запрошують представників інших окупованих територій – у такий спосіб Кремль «сам собі стріляє в ногу», – зазначає екскерівник МЗС України Павло Клімкін.