Після 2014 року Росія усіляко піарить цей захід і на різних майданчиках розповідає про його статусність. Приміром, у 2019 році організатори заявили, що у форумі взяли участь 4 500 гостей зі 100 країн світу. Від джерела в українських спецслужбах ми отримали документи – листи-запрошення на форум цього року, підписані особисто Сергієм Аксьоновим. Кого влада Криму, призначена Кремлем, заманювала на півострів зараз? Хто ці можливі учасники? І чому експерти кажуть, що форум не має до економіки жодного стосунку?
Як Росія заштовхує Крим в міжнародні відносини
Після 2014 року Росія усіляко піарить цей захід і на різних майданчиках розповідає про його статусність. Приміром, у 2019 році організатори заявили, що у форумі взяли участь 4 500 гостей зі 100 країн світу. Від джерела в українських спецслужбах ми отримали документи – листи-запрошення на форум цього року, підписані особисто Сергієм Аксьоновим. Кого влада Криму, призначена Кремлем, заманювала на півострів зараз? Хто ці можливі учасники? І чому експерти кажуть, що форум не має до економіки жодного стосунку?
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