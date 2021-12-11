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Крим

Сирія, Нікарагуа і «ДНР». Кого ще Сергій Аксьонов запросив на Ялтинський міжнародний форум?

Колаж. Глава окупованого Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьонов (праворуч) і ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін у Криму

Так званий Ялтинський міжнародний економічний форум знову перенесли, другий рік поспіль. Через пандемію коронавірусу в Криму. Після 2014 року Росія усіляко піарить цей захід і на різних майданчиках розповідає про його статусність. 2019 року організатори заявили, що у форумі взяли участь 4 з половиною тисячі гостей зі 100 країн світу. Від джерела в українських спецслужбах Крим.Реалії отримали документи – листи-запрошення на форум цього року, підписані особисто Сергієм Аксьоновим (за документами – Аксенов). Кого влада окупованого Криму, призначена Кремлем, заманювала на півострів зараз? Хто ці учасники? І чому експерти кажуть, що форум не має до економіки жодного стосунку?

Гості з Нікарагуа

Найбільша делегація з Нікарагуа. Посол цієї країни в Росії, міністр розвитку, промисловості і торгівлі, спецпредставник президента Нікарагуа з відносин з Росією і радник президента Нікарагуа з питань виробництва й торгівлі.

Графіка. Лист, в якому глава Криму, підконтрольний Кремлю, Сергій Аксьонов запрошує в Крим на Ялтинський міжнародний економічний форум делегацію з Нікарагуа
Графіка. Лист, в якому глава Криму, підконтрольний Кремлю, Сергій Аксьонов запрошує в Крим на Ялтинський міжнародний економічний форум делегацію з Нікарагуа
Що стосується Нікарагуа, нехай хто хоче, їде
Павло Клімкін

«Що стосується Нікарагуа, нехай хто хоче, їде. Американці дуже добре написали, як дуже добре відбувалися останні вибори в Нікарагуа. І які не були ані вільними, ані чесними, ані демократичними. А, насправді, були фарсом», – каже ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Це одна з найгірших диктатур у світі. ЄС і надалі наполягатиме на демократії, дотриманні прав людини та верховенства права, звільненні політичних в’язнів, поверненні міжнародних правозахисних організацій та проведенні вільних і чесних виборів. Ті, що відбулися зараз – це фейкові вибори», – заявив 7 листопада верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Франція, Страсбург, Жозеп Боррель – верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
Франція, Страсбург, Жозеп Боррель – верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

У 2014 році Нікарагуа визнало Крим російським, країна не підтримала Резолюцію Генасамблеї ООН про «Територіальну цілісність України». Минулоріч, всупереч міжнародному праву, в Сімферополі відкрили консульство Нікарагуа. У лютому Україна відповіла санкціями проти цієї центральноамериканської країни.

Куба, Венесуела, Сирія

На форум до Ялти запросили послів Куби і Венесуели в Росії та делегацію з Сирії – посла Сирії в Росії, міністра транспорту і міністра економіки уряду Башара Асада. Захід обвинувачує диктатора, який править Сирією 20 років, у застосуванні хімічної зброї та звірствах проти власного народу. Сам Асад і його політичне оточення під санкціями ЄС та США.

Сирія, 2018 рік. Сергій Аксьонов і Башар Асад
Сирія, 2018 рік. Сергій Аксьонов і Башар Асад
Ну, такі друзі зараз у Кремля, а інших немає
Ігор Чубайс

«Ну, такі друзі зараз у Кремля, а інших немає. Як колись казав Сталін: «інших письменників для вас у мене немає», – зазначає директор Центру з вивчення Росії Ігор Чубайс.

Придністров’я, угруповання «ЛНР» і «ДНР»

Запрошення до Криму з автографом Аксьонова отримали лідер самопроголошеного Придністров’я Вадим Красносельський, він відкрито підтримав окупацію Криму, ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР»: Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Обидва у санкційних списках США та ЄC, а від травня й України.

«Показується те, що ще є бодай якісь сподівання, що Донбас стане частиною Росії, як зробили колись з Кримом у 2014 році. Для жителів Донбасу, які залишаються проросійськи налаштованими, це такий, ніби, промінь надії на те, що вони теж зможуть колись стати частиною Росії. Тому що віри в це вже немає», – пояснює журналіст Донбас.Реалії Олександр Демченко.
Крим, Сімферополь, 2020 рік. Сергій Аксьонов і ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін
Крим, Сімферополь, 2020 рік. Сергій Аксьонов і ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін

Виходить, що на окупованому півострові запрошують представників інших окупованих територій. У такий спосіб Кремль власноруч нищить статусність економічного форуму в Криму.

Вони самі собі в ногу вистрілили. Оскільки, запрошуючи з російського регіону, як вони кажуть, а, насправді, з окупованої території
Павло Клімкін

«Вони самі собі в ногу вистрілили. Оскільки, запрошуючи з російського регіону, як вони кажуть, а, насправді, з окупованої території, там Придністров’я, окуповані території на Донбасі, ще невідомо кого, вони повністю руйнують будь-який сенс цього форуму. Тобто, це означає, російські окуповані території дружать в рамках цього форуму», – вважає Павло Клімкін.

Марін Ле Пен і Тьєррі Маріані

Європейських політиків Аксьонов теж хоче бачити в окупованому Криму. Наприклад, депутата Національних зборів Франції та лідера партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен і депутата Європарламенту Тьєррі Маріані. Француз Маріані виступає за скасування санкцій проти Росії та підтримує політику Башара Асада в Сирії, в'їзд в Україну йому заборонений. Своєю чергою, Марін Ле Пен наразі бере участь у президентській кампанії у Франції.

Росія, 2017 рік. Марін Ле Пен і Володимир Путін
Росія, 2017 рік. Марін Ле Пен і Володимир Путін

«Що стосується Ле Пен, в мене теж є великі сумніви що вона приїде. У неї зараз непроста виборча ситуація. Її не просто наздогнав, а обігнав інший представник правого табору, тому нехай думає, що вона робить. Але поїздка в Крим їй на французьких виборах нічого не додасть», – каже Павло Клімкін.

Французькі журналісти вже пригадали попередню передвиборчу кампанію Ле Пен. Саме у 2014 році її партія «Народний фронт» взяла під вибори позику в російському банку в 9 мільйонів євро.

Ми надіслали запит Марін Ле Пен, запитали, чи братиме вона участь в Ялтинському форумі після пандемії.

Мери Рима, Стамбулу і Афін

Окрім політиків з ЄС, у Ялті Аксьонов хоче бачити й мерів європейських мегаполісів. Зокрема, запросив очільника Стамбула Екрема Імамоглу, мера Афін Костаса Бакояніса і мера Рима Вірджинію Раджі. Але поки запрошення йшло до Риму, глава міста, Вірджинія Раджі втратила своє крісло. Вибула з боротьби ще у першому турі виборів.

Італія. Вірджинія Раджі – ексмер Рима і членкиня політичного руху «5 зірок»
Італія. Вірджинія Раджі – ексмер Рима і членкиня політичного руху «5 зірок»
Вона на піку своєї популярності просувала деякі меседжі співзвучні з меседжами і наративами Росії
Ольга Токарюк

«Вона є членкинею партії Рух «5 зірок». Це така лівопопулістська партія, яка має такі соціальні ідеї, але дуже багато популізму. І вона на піку своєї популярності просувала деякі меседжі, співзвучні з меседжами і наративами Росії. Про слабкість ЄС, про занепад Заходу, про те, що треба дивитися на Схід і шукати там якісь альянси», – пояснює кореспондентка у Києві інформагенції EFE (Іспанія) та авторка фільму-розслідування про справу Віталія Марківа Ольга Токарюк.

Участь у Ялтинському саміті могла бути політично вигідна обом сторонам.

«Це потрібно Росії, щоб легітимізувати свої зв'язки з західним світом, зокрема, з Італією. Сказати: «гляньте, нас підтримують чільні італійські політики партії, яка є частиною урядової коаліції». А для Раджі це може бути нагода знову політично засвітитися після того, як вона, в принципі, з ганьбою залишила крісло мера Рима», – вважає Ольга Токарюк.

Графіка. Запит Крим.Реалії до членкині італійської партії «5 зірок» Вірджинії Раджі
Графіка. Запит Крим.Реалії до членкині італійської партії «5 зірок» Вірджинії Раджі

Ми надіслали запити Вірджинії Раджі, мерам Афін і Стамбула та запитали, чи візьмуть вони участь у Ялтинському форумі, коли той відбудеться, та які економічні проблеми вони б хотіли там вирішити. Але чи йдеться про економіку, взагалі, на форумах у Криму після 2014 року?

Це точно не про економіку, хоча воно так і називається. Це суто політика. Причому політика абсолютно тупа і недолуга
Павло Клімкін

«Це точно не про економіку, взагалі, хоча воно так і називається. Це суто політика. Причому політика абсолютно тупа і недолуга. З одного боку, організатори цього форуму – це злочинці, як і будь-яка окупаційна адміністрація, а з іншого, коміки, «чудики» й ідіоти, які намагаються створювати якесь незрозуміле враження про економічне життя, розвиток економічних контактів», – переконує Павло Клімкін.

Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014–2019)
Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014–2019)

Кремль сьомий рік поспіль доводить світу, що «Крым наш», витрачає на це великі ресурси й організовує економічні форуми.

Ситуація з Кримом стає складнішою та важчою. Він дуже дорого нам обходиться. Позитивної динаміки тут немає
Ігор Чубайс

«Чекати від Ялтинського форуму, що там зберуться економічні гіганти можна, звичайно, але все-таки Нікарагуа та ОРДЛО разом з Афганістаном – це не найпотужніші економіки світу. Але й надалі нічого не виходить і ситуація з Кримом стає складнішою та важчою. Він дуже дорого нам обходиться. Позитивної динаміки тут немає», – каже Ігор Чубайс.

Міжнародний економічний форум у Криму вже поступається своїм представництвом самітам у Росії, зокрема в Санкт-Петербурзі та Владивостоці, переконує Ігор Чубайс. Ось склад учасників того ж Ялтинського форуму, але в 2012 році. Серед керівників всесвітніх корпорацій, знамениті політики і дипломати. Приміром, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, глава МЗС Швеції Карл Більдт, прем’єр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган чи експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський.

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    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006 році. Після 2014-го став журналістом-міжнародником. Від 2018-го працюю у редакції телевізійного проєкту Крим.Реалії, зараз – ведучий телепроєкту. 

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