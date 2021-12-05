«Технологію порушили повністю». Як у Криму «закопали» 82 мільйони доларів у асфальт?

Майже 82 мільйони доларів «закопали» в окупованому Росією українському Криму. Cтільки підконтрольна Кремлю влада півострова витратила на будівництво об'їзної траси Сімферополя «Дубки – Левадки». Новий шляхопровід відкрили 2019-го, з гарантією на 8 років, але менш ніж за два роки асфальт і ґрунт під дорожнім покриттям почали обвалюватися. Чому так сталося, хто в цьому винен? Де на півострові ще проблемні дороги?

Чому руйнується об’їзна Сімферополя?

Рік тому об’їзна, на яку жителі Сімферополя чекали роками, почала руйнуватися. Перший великий обвал показало російське телебачення. Тоді ж ці та інші руйнування зафіксував кримський блогер Заїр Баккал. Зі схилів обабіч траси сповз ґрунт. Пішохідні сходи поруч із дорогою стали аварійними. Зі слів блогера, деформувалося й дорожнє полотно.

Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії перевірили, який вигляд об’їзна має тепер. Найбільші обвали ремонтники полагодили, але на узбіччі асфальт продовжує сповзати разом із ґрунтом. Вздовж траси утворюються або ж ями, або ж провалля, крізь які проступають ємності для водозабору.

Усі ці хиби – грубі технологічні порушення, припускає російський експерт з безпеки доріг Костянтин Крохмаль. Він вважає, що об’їзну Сімферополя будували поспіхом.

Чомусь у Росії прийнято гнати!

«Чомусь у Росії прийнято гнати! На шкоду якості. І будувати дороги. Я вважаю, що це є абсолютно неприпустимо. Будь-яка зміна конструктивних особливостей, закладених у проєкті, будь-яка зміна – це порушення технологічного процесу. Все! Це означає: щось не так зробили», – каже керівник російської громадської системи «Забезпечення безпеки дорожнього руху» Костянтин Крохмаль.

Під час будівництва об’їзної, ймовірно, економили на матеріалах. Цим експерт пояснює хвилі на трасі, які помітив кримський блогер Заїр Баккал.

Якщо колія, то заощаджували на асфальті. Економлять на асфальті, отже, розбавляють піском. Суми економії колосальні

«Якщо колія, то заощаджували на асфальті. Економлять на асфальті, отже, розбавляють піском. Суми економії колосальні. Ось уявіть, це неймовірні суми! Це просто половину вартості асфальту просто кладеш у кишеню, і все на паперах нормально», – каже Костянтин Крохмаль.

Ґрунт, а разом із ним і асфальт сповзають під вагою машин, тому що, очевидно, не був належно ущільнений під час будівництва.

«Технологію порушено повністю. На жаль. Ущільнення насипних ґрунтів не зроблено в повному обсязі, так, як має бути. Якщо треба катком пройтись по асфальту або ущільнити ґрунт, пройти треба 50 разів, катками 10-15 тонн, потужними катками з вібраторами. Цього не робили, швидше за все», –пояснює ексміністр ЖКГ Криму 2010-2011 років Микола Порицький.

Труби, що стирчать на узбіччі на місці обвалів ґрунту – це водозабори, кажуть фахівці. І їх чомусь не забетонували так, як слід.

Бетонні блоки, плити, поребрики, їх просто позмивало. Тобто бетону там практично немає. На чому воно трималося?

«Те, що я побачив, ну, я трошки.....ну, у нас зараз по «Великому будівництву» такого не допускають. Я часто мотаюся Україною, і саме ті водостоки... ну, це неправильно зроблено, технологічно неправильно. Бетонні блоки, плити, поребрики, їх просто позмивало. Тобто бетону там практично немає. На чому воно трималося? Просто поставили ці огорожі, забірники зливові і ніхто їх не бетонував, ніхто їх не підсипав, ніхто їх вручну вібраторами не проходив», – каже Микола Порицький.

9 кілометрів такої дороги коштували понад 6 мільярдів рублів, це близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень. Приміром, «Укравтодор» на будівництво 1 кілометру дороги першої категорії витрачає 170 мільйонів гривень. Виходить, об’їзну Сімферополя українське підприємство побудувало б приблизно за 1 мільярд 530 мільйонів. І це на 670 мільйонів гривень дешевше, ніж витратили в окупованому Криму.

І в Криму дороги пливуть, і в середній смузі Росії, і у Владивостоку пливуть

«І в Криму дороги пливуть, і в середній смузі Росії, і у Владивостоку пливуть, і скрізь пливуть. І тут не у регіоні справа. Саме річ у тих людях, які за них відповідають. А от якби вводили персональну відповідальність, як у Китаї...», – вважає Костянтин Крохмаль.

Щодо директора компанії-підрядника «Сибавтобан», що будувала трасу, Андрія Мороцького порушили кримінальну справу. Причина – невиплата зарплатні працівникам. Компанія «Сибавтобан» збанкрутувала. Замовнику об’їзної – підконтрольному Росії керівнику «Служби автодоріг Криму» Олексію Сафронову дали три роки колонії за зловживання повноваженнями.

Траса «Таврида» просідає? Проблемні дороги Криму

Об’їзна Сімферополя – не єдина проблемна дорога Криму. Траса «Таврида» почала просідати.

«Просідання на трасі. Ширина просідання – 3 метри і довжина – 5 метрів.

Просідання на трасі. Ширина просідання – 3 метри і довжина – 5 метрів

Автомобілі на цьому провалі стрибають на швидкості 90 кілометрів на годину. Ви потрапляєте у цю хвилю, виходить ніби такий трамплін, і можна дуже легко втратити керування», – зауважив кримський блогер Євген Щепинський.

Наслідки такого просідання – зруйнований тротуар поруч із трасою і щілини в огорожах кримчан.

На погані дороги скаржаться в Керчі та околицях. Вже були випадки, коли містяни латали шляхи самостійно. Одну з вулиць, приміром, засипали панцирями рапанів, ями на інших вкривали картоном, заливали бетоном, заставляли покришками і застеляли рушниками. Навіть робили селфі, лежачи у ямах, щоб привернути увагу підконтрольної Кремлю влади до проблеми. На одній з вулиць Севастополя у ями закатали звичайний килим.

Для мене навіть прекрасні кримські дороги, які викликають захоплення у багатьох, я вважаю, що вони потворні

За інформацією Всеросійського центру вивчення громадської думки, 73% кримчан задоволені якістю доріг на півострові. Після 2014 у Криму, дійсно, будують набагато більше доріг, кажуть експерти. Але якість новозведених шляхопроводів посередня, додають вони.

«Так, дороги непогані, але в порівнянні з тим, що було. Але які вони мають бути?!? Приміром, до німецьких доріг, швейцарських доріг, я вважаю, що їм ще далеко. Для мене навіть прекрасні кримські дороги, які викликають захоплення у багатьох, я вважаю, що вони потворні! Ну, відверто! Бо мені є з чим порівнювати. Я в Москві живу», – каже Костянтин Крохмаль.

Ще 9 мільярдів рублів, це понад 120 мільйонів доларів, отримає окупований Росією український Крим на будівництво доріг упродовж трьох років. Таке рішення ухвалила Держдума Росії. Жоден російський регіон на такі ж цілі стільки грошей не отримає. Об’їзну Сімферополя влада Криму, призначена Кремлем, обіцяє відремонтувати і здати в експлуатацію вже до кінця 2022 року.