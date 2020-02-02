Смертельний автобан. Чому гинуть кримчани? «Дорогою смерті» охрестили кримчани трасу «Таврида». Хоча її відкрили для руху трохи більше року тому, на трасі регулярно фіксують масштабні аварії зі смертельними наслідками. Автоінспектори нарахували 14 найбільш небезпечних місць на трасі і основною причиною ДТП називають перевищення допустимої швидкості та виїзд на зустрічну смугу. Однак ті, хто хоч раз проїхав трасою, суттєво доповнюють список смертельних пасток «Тавриди». Чим небезпечний кримський автобан?