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31 січня 2021, Київ 10:39
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Як заради «Тавриди» знищили дерева у Криму (відео)

Як заради «Тавриди» знищили дерева у Криму (відео)
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Як заради «Тавриди» знищили дерева у Криму (відео)

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Як заради «Тавриди» знищили дерева у Криму. Біля Севастополя триває восьмий етап будівництва кримської автомагістралі «Таврида» і він має стати останнім. Кримчани скаржаться, що заради цього масово вирубують дерева та кущі. За інформацією Служби автодоріг Криму, заради «Тавриди» загалом мають зрізати понад сто одинадцять тисяч дерев і сто шістнадцять тисяч кущів. Екологи вважають, що насправді знесено більше. Підконтрольний Москві міністр екології Криму заявив нещодавно, що лісосмуги вздовж Тавриди не робитимуть. Екологи вважають, що такі знесення рослинності «під нуль» руйнують природу Криму. Вирубку через супутники відстежує та фіксує Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

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