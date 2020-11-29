Чи домовлятиметься Кремль про Крим – з’ясовували Крим.Реалії. Щонайменше 6 країн дали згоду на участь у «Кримській платформі» – переговорах щодо деокупації півострова. Останніми приєдналася сусідні Молдова і Словаччина. Вже дали згоду США, Канада, Велика Британія і Туреччина. Досі тему Криму на найвищому рівні не обговорювали – такого формату, взагалі, не існувало. «Кримська платформа» – це чергові порожні балачки МЗС України? Чи дійсно шанс повернути півострів? Які впливові держави можуть приєднатися до переговорів? Чому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має свій інтерес у Криму? І чи сяде Володимир Путін за стіл переговорів щодо Криму? Крим.Реалії запитали про все це у Дмитра Кулеби, інших українських дипломатів і експертів Львівського безпекового форуму.