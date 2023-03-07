Ялтинський економічний форум можуть перенести до Москви через «логістичні особливості» – Аксьонов

Ялтинський міжнародний економічний форум, який кілька років переносили з різних причин, може відбутися у вересні 2023 року в Москві. Про це, як повідомляє «Інтерфакс», заявив журналістам голова російської влади анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Форум мають намір провести спільно з так званими «новими регіонами», тобто окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. За словами Аксьонова, новий формат готується, його представлять до 1 квітня.

У своєму телеграм-каналі Аксьонов пояснив рішення перенести форум із Криму до Москви «певними логістичними особливостями».

Ялтинський міжнародний економічний форум стали проводити у 2015 році. Україна вважає його учасників порушниками закону, оскільки вони приїжджали до Криму, не отримавши на це згоду української влади.

З 2020 року форум неодноразово переносився з різних причин, зокрема через пандемію COVID-19. Востаннє захід відклали через «нестабільну міжнародну ситуацію», зазначає «Інтерфакс».

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну з Криму періодично надходять повідомлення про атаки безпілотників та вибухи на військових та стратегічних обʼєктах. У жовтні 2022 року вибух стався на Кримському мосту. Після цього там продовжують ремонт залізничної частини. Аеропорт Сімферополя закрито.

Представники української влади неодноразово заявляли, що війна з Росією може закінчитися лише після того, як Москва піде з усіх окупованих територій, у тому числі з Криму, анексованого в 2014 році.