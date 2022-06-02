«Ніякі вони не херсонські»: що приховують в окупованому Криму за табличками «Овочі з Херсону»

СІМФЕРОПОЛЬ – В окупованому Росією українському Криму помітно зменшилося постачання продукції з Херсонської області, організоване у силовий спосіб російськими військами в рамках повномасштабного вторгнення в Україну. Через два місяці активного розпродажу херсонських овочів тепер знайти їх на Кримському півострові непросто. Хоча таблички «З Херсону» все ще можна помітити на ринках, як з’ясували кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, часто під ними продається зовсім не херсонський товар.

Постачання до Криму сільгосппродукції з Херсонської області розпочалося на початку квітня. На той момент частину області вже окупували російські війська, перекинуті з Криму. Постачання продовольства на Кримський півострів з материкової частини України було припинено сім років тому внаслідок «громадянської блокади» півострова у 2015 році. «Відновили» їх російські військові силовим шляхом, захопивши території Херсонщини.

Підконтрольна Кремлю влада окупованого Росією українського Криму ініціювала розпродаж херсонських овочів за мінімальними розцінками, бажаючи стабілізувати ціни на півострові, що злетіли внаслідок міжнародних санкцій, які були запроваджені проти Росії через її військове вторгнення в Україну.

На ці неринкові ціни нарікали місцеві виробники, які опинилися в неконкурентних умовах.

Вже до кінця травня знайти дешеві херсонські овочі у Криму виявилося непросто. Вони зникли навіть із сільськогосподарських ярмарків, де їх раніше продавали.

«Херсонські овочі» виявилися пропагандистським прийомом»

Близько п’яти тонн «овочів та фруктів від фермерів із Херсону» – яблука, огірки, моркву, цибулю, картоплю («молоду» та «стару»), буряк та капусту – обіцяла ялтинцям підконтрольна Кремлю голова російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, анонсуючи ярмарок наприкінці травня.

Покупці, дивлячись на «машину з Херсону», відверто сміялися

Але на весь ярмарок знайшлася лише одна табличка з написом «Овочі з Херсону», що була встановлена на мікроавтобусі з номерами Краснодарського краю сусідньої Росії, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Більше на території ярмарку жодних машин із херсонськими продуктами не виявилось. Покупці, дивлячись на «машину з Херсону», відверто сміялися. Здивував покупців й асортимент: дрібні некондиційні яблука за 65 рублів, картопля за 45 рублів та молода капуста за 40 рублів, але теж не найкращої якості.

«Насправді «херсонські овочі» виявилися просто пропагандистським прийомом», – розповів кореспондент Крим.Реалії.

Такий самий сільськогосподарський ярмарок із продукцією з Херсонської області підконтрольна Кремлю місцева влада обіцяла влаштувати і у Феодосії. Наприкінці травня ярмарок відбувся, але обіцяна херсонська автолавка так і не приїхала до міста того дня, повідомив кореспондент Крим.Реалії.

Місцеві жителі, за його словами, чекали на херсонську продукцію близько 2,5 годин, після чого «знизали плечима і розійшлися».

Від херсонських овочів лише таблички?

Херсонські овочі ще у квітні та на початку травня активно продавалися на сімферопольському ринку «Привоз». Наприкінці травня на цьому ринку побував кримський блогер Заїр Баккал, але херсонську сільгосппродукцію там уже не побачив.

«На ринку у дуже великій кількості представлена продукція, різний асортимент овочів та фруктів. Була інформація, що тут овочі та фрукти із Херсону. Але кажуть, що вони сюди не доходять», – повідомляє він у своєму блозі.

У центрі Керчі, неподалік судноремонтного заводу, підконтрольна Росії місцева влада відкрила новий продуктовий ринок і анонсувала там продаж продуктів із Херсонської області.

Написані від руки таблички «Херсон» можна побачити на місцевих прилавках із черешнею, полуницею та огірками, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Але більша частина цієї продукції мало чим відрізняється від овочів та фруктів, якими раніше торгували в Криму, зазначає кореспондент. Раніше її у Криму продавали суттєво дешевше, ніж місцеву продукцію. Тепер овочі «з Херсонської області» не набагато дешевші за місцеві або привезені, наприклад, з Азербайджану.

«Торгують під маркою «Овочі з Херсону»

Вивісками «З Херсону» можуть маскувати продукцію кримських виробників, стверджує ялтинський бізнесмен Дмитро Тюкаєв.

Ніякі вони не херсонські, а наші, кримські

«Сьогодні купував овочі на ринку у Желябівці (село у Нижньогірському районі – ред.) для пансіонату «Малахіт». На цьому ринку зустрів нібито фермера із «Херсону», який торгує в одному з міст Криму під маркою «Овочі із Херсону». Ніякі вони не херсонські, а наші, кримські. Я не проти фермерів із Херсону, сусідам треба допомагати. Але овочі з Херсону треба везти на північ, але не на південь. І фермерам кримським безкоштовно надавати торговельні місця, а не перекупам. Тоді і ціни будуть нормальні, і не треба ходити моніторити», – заявив він.

Чому у Криму зникла херсонська сільгосппродукція, достеменно невідомо. Російська влада Криму про це публічно не повідомляє. Проблеми могли виникнути або з постачанням із окупованої російськими військами Херсонської області, або з тим, що основні запаси цієї продукції вже вивезли та продали.

Влада Херсонської області заявляє, що не погоджувала постачання херсонської продукції до анексованого Росією Криму, а появу її там називають наслідком «мародерства російських окупантів» на херсонських сільгосппідприємствах або «окремими незаконними ініціативами» з боку місцевих фермерів.

Про те, що фермери Херсонщини стикаються із погрозами та насильством з боку російських військових, заявляють у Всеукраїнській аграрній раді.

«На Херсонщині окупанти привласнюють майно фермерських господарств, вивозять продукцію зі складів, силою змушують працювати робітників. Тим, хто відмовляється, погрожують фізичною розправою», – стверджують в організації.

Українській владі важко сказати, в яких обсягах російські сили вивозять продовольство з Херсонської області, поки, кажуть, вона не буде звільнена.