ЯЛТА – В окупованому Росією Криму продають сільгосппродукцію з Херсонської області за заниженою вартістю, намагаючись утримати ціни, що підскочили після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Підконтрольна Москві місцева влада стверджує, що такі продуктові поставки стали можливими в рамках налагодження «економічних зв'язків» із Херсонщиною – регіоном, який другий місяць захоплено російськими військами і де тривають регулярні бої. Херсонська влада та фермери заявляють про розграбування своїх підприємств військовими Росії під загрозою розправи. Скільки вже продали у Криму херсонських овочів і як вони там опиняються, читайте у матеріалі Крим.Реалії.

Про постачання до Криму продукції з Херсонської області стало відомо на початку квітня. Підконтрольний Москві глава регіону Сергій Аксьонов (за документами Аксенов) та в. о. міністра сільського господарства російського уряду Криму Аліме Заредінова стверджують, що «налагоджені стабільні поставки» херсонських продуктів на півострів є результатом «економічного співробітництва» з Херсонською областю, захопленою російськими військовими.

Українська влада спростовує співпрацю з окупованим Кримом і заявляє, що російські сили, які захопили Херсонщину, грабують місцеві овочебази, погрожують фермерам і вивозять із регіону зерно.

Сотні тонн «борщового набору»

Кримські та російські ЗМІ також заявляють про «економічні зв'язки» Криму і Херсонської області. У їхніх повідомленнях – новини щодо зниження цін на сільгосппродукцію, котрі підскочили на півострові після початку російського воєнного вторгнення в Україну.

Продукція з Херсонської та Запорізької областей реалізується на ринку «Привоз»

«Продукція з Херсонської та Запорізької областей реалізується на ринку «Привоз» у Сімферополі. Для цього облаштовані спеціальні місця. Ціна нижча, ніж у Криму», – повідомила в. о. міністра промислової політики Криму Олена Елекчян.

За її словами, загалом у Криму реалізовано майже 300 тонн сільгосппродукції з південних областей материкової частини України.

У квітні кримчанам пообіцяли понад 700 сільськогосподарських ярмарок із цінами, нижчими від ринкових.

Продають продукцію з Херсонщини біля головного входу на Центральний ринок Ялти. Про це повідомила глава адміністрації міста Яніна Павленко.

Вантажна машина з «борщовим набором» прибула до Ялти і моментально зібрала чергу

«Зустріли першу партію сільгосппродукції зі «звільненої» (так у Росії називають захоплення українських регіонів російською армією – ред.) Херсонщини. Вантажна машина з «борщовим набором» прибула до Ялти і моментально зібрала чергу – якість відмінна, ціни на деяку продукцію навіть нижчі за рекомендовані Мінпромполітики Криму. Буряк, капуста, картопля, морква – 47 руб/кг, редька та редис – 50, селера – 70», – заявила Павленко.

Вона стверджує, що спільно з Мінпромполітики працює «над збільшенням поставок» та організацією ярмарків, що постійно діють, з херсонською продукцією, які попередньо можуть розміститися в районі ялтинського автовокзалу.

«Пограбування триває»

Торгівля продукцією з південних регіонів України в окупованому Криму не погоджена з їхньою легітимною владою, стверджує перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Овочі та сільгосптехніка, за його словами, самовільно вивозяться російськими військами з Херсонської області в умовах її військової окупації.

Пограбування триває, у достатньо великих обсягах

«Пограбування триває, у достатньо великих обсягах. Є багато заяв від тих, у кого що забрали. Я не виключаю також варіант, що хтось із фермерів міг самовільно вирушити до Криму за ринком збуту. Відбуваються такі факти добровільно чи під тиском, ще треба розібратися. Але здебільшого це масові незаконні дії – крадіжка, мародерство», – сказав Юрій Соболевський Крим.Реалії.

Про те, що фермери Херсонщини стикаються з погрозами і насильством з боку російських військових, заявляють у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР).

«На Херсонщині окупанти привласнюють майно фермерських господарств, вивозять продукцію зі складів, силою змушують працювати робітників. Тим, хто відмовляється, погрожують фізичною розправою», – йдеться у повідомленні.

Одним із постраждалих у ВАР називають аграрія Альберта Черепаху, який володіє у Херсонській області двома сільгосппідприємствами та обробляє 20 тисяч гектарів землі. Він стверджує, що його господарські підрозділи у Генічеську були захоплені озброєними людьми з Росії.

Керівників підрозділів попередили, що у разі майнових втрат їм відріжуть голови

«Групи озброєних чеченців, які називають себе «кадирівцями», увійшли на територію моїх господарських підрозділів у Генічеському районі 11-12 квітня. Маємо бази у селах Чонгар, Червоне, Павлівка (Херсонської області – ред.). Озброєні люди заявили, що наразі все майно підприємства належить їм. Керівників підрозділів попередили, що у разі майнових втрат їм відріжуть голови. Загарбники надали команду працівникам проводити посівну, підготувати заявку на необхідні матеріали. Для цього вони почали вивозити і продавати продукцію, що зберігається на складах», – цитують слова Черепахи в Аграрній раді.

За словами фермера, групи загарбників діють під керівництвом Сейтумера Німетуллаєва – ексголови Генічної райдержадміністрації, який після російської анексії Криму переїхав на окупований Росією півострів.

Його ім'я протягом останніх восьми років пов'язували з організацією проросійських рухів у Херсонській області.

Наразі Німетуллаєва розшукує СБУ в рамках кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років із можливістю конфіскації майна.

На момент публікації цього матеріалу Крим.Реалії не вдалося зв'язатися із Сейтумером Німетуллаєвим. Редакція готова оприлюднити його позицію.

«Зерно із Херсонської області вивозять до Криму»

Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначає, що російські військові вимагають у фермерів Херсонщини безплатно 70% майбутнього врожаю. На його думку, таким чином, російські сили на окупованих ними територіях України «вводять рабство».

Крім того, за інформацією експерта, російські сили масово вивозять зерно з Херсонської області до окупованого Криму.

Про тиск, який чинять російські військові на херсонських фермерів, а також вивезення зерна з регіону заявляє і омбудсман України Людмила Денісова. За її словами, російські сили «спустошили елеватор» у Новоолексіївці та вивезли все зерно до Криму.

Був помічений поїзд, на вагонах якого було написано «зерно». Він виїжджав із півострова через Керченський міст

Також був помічений поїзд, на вагонах якого було написано «зерно». Він виїжджав із півострова через Керченський міст», – стверджує омбудсман.

Дії російських сил на Херсонщині Людмила Денісова називає порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також воєнним злочином, визначеним Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Вона звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати злочини та факти порушення прав людини в Україні російськими силами.