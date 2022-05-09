Наливають усім: як в окупованому Криму ділять захоплену Росією воду з Дніпра

Воду, що надійшла у Північно-Кримський канал після силового захоплення російськими військовими гідроспоруд у Херсонській області в перші дні війни з Україною, безкоштовно отримають аграрії, рибні господарства та великі промислові підприємства півострова. Так вирішила російська влада окупованого Криму, яка взялася розпоряджатися водою, яку влада України кваліфікує як вкрадену Росією. Поки в Україні щодня фіксують збитки від вторгнення Росії, підконтрольна Москві влада півострова використає ситуацію з користю для себе.

Окупація російськими військами південних областей України принесла анексованому Криму довгоочікуваний трофей – дніпровську воду.

У державній екологічній інспекції України заявили, що для забезпечення дніпровською водою Криму російськими силами здійснюється водозабір із Каховського водосховища пропускною потужністю 50 кубометрів на секунду – 4,3 мільйона кубометрів води на добу. Таку ситуацію у відомстві називають «самовільним використанням» водних ресурсів України та називають суму збитків – 32,6 мільйона гривень на день. На початок березня сума збитків становила майже 620 мільйонів гривень. Відтоді минуло два місяці. Тобто сума збитків України від неконтрольованого використання дніпровської води на користь Росії у Криму перевищила два мільярди гривень.

Тим часом на півострові підконтрольна Москві влада розподіляє захоплену воду між охочими на найлояльніших умовах.

«Нічого платити не треба»

Незабаром після появи води у Північно-Кримському каналі в Держкомводгоспі російського уряду окупованого Криму оголосили про продовження на рік усіх договорів водокористування та рішень щодо надання водних об'єктів у користування, термін дії яких спливає протягом нинішнього року.

Наразі 130 водокористувачів виявили бажання поливати свої сільгоспкультури водою від зрошувальних систем Північно-Кримського каналу, стверджує голова Держкомводгоспу Криму Ігор Вайль.

Загалом надійшли заявки на 80 мільйонів кубометрів води для зрошення 25 тисяч гектарів земель, повідомив російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов). Додатково кримські підприємці, за його словами, подали 27 заявок на отримання федеральної субсидії в розмірі близько 400 мільйонів рублів для збільшення обсягів площ зрошення та закупівлі систем для меліорації. Сергій Аксьонов пообіцяв, що вони отримають дніпровську воду безкоштовно.

«Кримські фермери цього року отримуватимуть воду безкоштовно. Наступного року ціна буде не вищою за 28 копійок за кубометр», – заявив він.

Безкоштовну воду Аксьонов також пообіцяв великим промисловим підприємствам північного Криму – «Кримському содовому заводу» та «Кримському Титану», а також рибним підприємствам.

«Ухвалили рішення для всіх споживачів, хто користуватиметься дніпровською водою, «Кримський содовий завод», «Кримський Титан» і частина господарств, які займаються риборозведенням. Вся вода, що надходить у Північно-Кримський канал, цього року надходитиме споживачам безкоштовно. Цього року нічого за воду платити не потрібно», – сказав російський глава Криму на нараді з проблемних питань Армянська, Красноперекопська і Красноперекопського району наприкінці квітня.

«Кримський содовий завод» і «Кримський Титан» внаслідок припинення постачання дніпровської води на півострів змушені були скоротити виробництво та співробітників. Дефіцит води для «Кримського Титану» також спричинив забруднення навколишнього середовища й екологічне лихо в Армянську в 2018 році.

Тисячі гектарів та сотні мільйонів кубометрів

Дніпровську воду в Криму хочуть використати, у тому числі для відновлення вирощування водозатратних сільгоспкультур, від яких довелося відмовитися після припинення її постачання у 2014 році.

«Підприємства Красноперекопського району, зокрема, планують посіяти цього року 275 гектарів рису, і вже посіяно 300 гектарів сої на зрошуваних землях. Аграрії розраховують цього року на найвищі врожаї», – заявила в. о. міністра сільського господарства російського уряду окупованого Криму Аліме Заредінова.

У Держкомводгоспі Криму обіцяють забезпечити подачу води на понад 320 тисяч гектарів зрошуваних площ півострова.

Загальний обсяг водоподачі з урахуванням заявленої аграріями структури посівних площ становитиме понад 115 мільйонів кубометрів, стверджують у Держкомводгоспі Криму.

У відомстві продовжують приймати заявки на подачу води для зрошення сільгоспкультур із системи Північно-Кримського каналу.

«Чекаємо на відшкодування збитків за злочини»

Злочином називає захоплення дніпровської води російською армією та її використання на півострові представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

«Окупанти захопили інфраструктуру, що дозволяє їм самовільно перекачувати значні обсяги дніпровської води в Крим, що є ще одним злочином Росії. Ми очікуємо на звільнення нашої території та наших політв'язнів, подальше конструктивне вирішення питань щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок окупації. Решта – їхні злочини», – зазначила вона Крим.Реалії.

Питання постачання дніпровської води на півострів «чітко врегульоване» у Стратегії деокупації Криму, нагадала Таміла Ташева. У документі зазначено, що таке постачання можливе лише після деокупації півострова.

Влада України раніше пояснювала, що не має наміру відновлювати подачу дніпровської води в Крим до його деокупації, щоб не забезпечувати потреби російської армії та не підтримувати економіку на окупованій території.

Влада України припинила подачу води у Крим навесні 2014 року. Таке рішення пояснили тим, що за міжнародним законодавством забезпечувати потреби окупованої території зобов'язана країна, яка її окупувала та де-факто контролює, тобто Росія.