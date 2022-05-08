Біля Зміїного українські військові знищили три російські катери – ОК «Південь»

Українські військові знищили три російські катери поблизу острова Зміїний, повідомило у ніч на 8 травня оперативне командування «Південь».

«Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками «Байрактарів» знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено», – йдеться в повідомленні.

В командуванні додали, що 46 російських військових зі складу екіпажу та десанту «відмінусовано від живої сили ворога».

Загалом, за даними ОК «Південь», за добу сили оборони уразили понад 120 російських цілей.

Напередодні в Міноборони України повідомили, що український безпілотний літальний апарат «Байрактар» знищив російський десантний корабель типу «Серна» і два зенітних ракетних комплекси «Тор» біля берегів тимчасово окупованого острова Зміїний.

У Міноборони також опублікували відео удару по судну.

6 травня одеське видання «Думская» повідомляло, що російський фрегат горить біля острова Зміїний. Над цим районом акваторії Чорного моря кружляла російська авіація, на допомогу кораблю з окупованого Криму вийшли рятувальні судна. Інформація про вибух на кораблі з'явилася у соцмережах ще увечері 5 травня.

Раніше, 2 травня, українські військові повідомили, що біля острова Зміїний знищили два російські катери типу «Раптор».

За даними Генштабу ЗСУ, втрати живою силою Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 25 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.