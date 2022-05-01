Боротьба за острів Зміїний. Погляд із супутника – «Схеми»

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад 2 місяці – під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни і легендарною відмовою захисників острова здатися, в результаті чого у боротьбі з російськими окупантами в українців з’явилося всесвітньо відоме гасло. З того часу в Оперативному командуванні «Південь» вже двічі повідомляли про успішні атаки Збройних сил України по техніці армії РФ. 26 квітня заявили про влучання в пункт управління та знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10». 30 квітня стало відомо про другу успішну атаку ЗСУ, в результаті якої розбили 3 російські зенітно-ракетні комплекси, а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.

Чим цей острів цікавий загарбникам? Чому вони продовжують дислокувати свою техніку на Зміїному? І як саме вони можуть стратегічно його використовувати? Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) розбиралися за допомогою експертів.

Перші ознаки використання острова Зміїний російськими військовими супутник Planet зафіксував 14 березня. На знімку видно, що на острів прилетів військовий гелікоптер Мі-8. За словами капітана 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ та експерта «Центру оборонних стратегій» Андрія Риженка, він міг прибути для транспортування розвідувального складу РФ або для вилучення техніки та документації, яку залишили українські військові та прикордонники.

«Гелікоптер міг прибути з розвідниками також для того, щоб встановити своє обладнання», – пояснив Риженко.

З середини березня біля острова супутник регулярно фіксував великі військові кораблі. Неподалік був помічений і крейсер «Москва». Втім, за словами капітана, користі від Зміїного для військових суден майже не було, бо все необхідне обладнання вони мають з собою.

Вже після того, як крейсер « Москва» був успішно уражений українськими ракетами і затонув, біля острова почали з’являтись тільки невеликі і швидкі судна. Андрій Риженко припускає, що це – патрульні катери РФ типу «Раптор». На його думку, перехід на «Раптори» може означати, що російські військові побоюються чергового влучання українськими ракетами: по малих і маневрених катерах – це складніше зробити.

Малі човни також можуть здійснювати патрулювання та переправляти до острова особовий склад для, зокрема, виконання задач з управління системами протиповітряної оборони на Зміїному та проведенню розвідки за допомогою радіолокаційного обладнання.

«Якщо на острові поставити російську зенітно-ракетну систему С-400, то вона зможе відстежувати перельоти повітряних суден навіть над Бухарестом, але зараз ми цього не бачимо. Можливо, це пов’язано з тим, що наші військові дали зрозуміти, що острів може бути уражений і великі системи ППО стають легкими цілями. Але я думаю, поки острів під їх контролем, вони встановлять там засоби радіорозвідки і будуть зчитувати інформацію», – каже Андрій Риженко.

Супутник фіксує також переміщення техніки, яка розташована на острові, переважно це вантажівки, які можуть перевозити радіолокаційну техніку та ППО.

У квітні в оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України вже двічі звітували про ураження протиповітряних систем, які розташовані на окупованому острові під контролем РФ. Після нанесення чергового удару ЗСУ 1 травня в ОК «Південь» повідомили, що десантними швидкісними катерами типу «Раптор» намагаються евакуювати та поповнити особовим складом свої підрозділи, що лишаються на Зміїному.