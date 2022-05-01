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Війна

Боротьба за острів Зміїний. Погляд із супутника – «Схеми»

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад 2 місяці – під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни і легендарною відмовою захисників острова здатися, в результаті чого у боротьбі з російськими окупантами в українців з’явилося всесвітньо відоме гасло. З того часу в Оперативному командуванні «Південь» вже двічі повідомляли про успішні атаки Збройних сил України по техніці армії РФ. 26 квітня заявили про влучання в пункт управління та знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10». 30 квітня стало відомо про другу успішну атаку ЗСУ, в результаті якої розбили 3 російські зенітно-ракетні комплекси, а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.

Чим цей острів цікавий загарбникам? Чому вони продовжують дислокувати свою техніку на Зміїному? І як саме вони можуть стратегічно його використовувати? Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) розбиралися за допомогою експертів.

Перші ознаки використання острова Зміїний російськими військовими супутник Planet зафіксував 14 березня. На знімку видно, що на острів прилетів військовий гелікоптер Мі-8. За словами капітана 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ та експерта «Центру оборонних стратегій» Андрія Риженка, він міг прибути для транспортування розвідувального складу РФ або для вилучення техніки та документації, яку залишили українські військові та прикордонники.

Гелікоптер на острові Зміїний, 14 березня 2022 року
Гелікоптер на острові Зміїний, 14 березня 2022 року

«Гелікоптер міг прибути з розвідниками також для того, щоб встановити своє обладнання», – пояснив Риженко.

З середини березня біля острова супутник регулярно фіксував великі військові кораблі. Неподалік був помічений і крейсер «Москва». Втім, за словами капітана, користі від Зміїного для військових суден майже не було, бо все необхідне обладнання вони мають з собою.

Крейсер «Москва» неподалік острова Зміїний, 2 квітня 2022 року
Крейсер «Москва» неподалік острова Зміїний, 2 квітня 2022 року

Вже після того, як крейсер « Москва» був успішно уражений українськими ракетами і затонув, біля острова почали з’являтись тільки невеликі і швидкі судна. Андрій Риженко припускає, що це – патрульні катери РФ типу «Раптор». На його думку, перехід на «Раптори» може означати, що російські військові побоюються чергового влучання українськими ракетами: по малих і маневрених катерах – це складніше зробити.

Патрульні катери РФ біля острова Зміїний, 28 квітня 2022 року
Патрульні катери РФ біля острова Зміїний, 28 квітня 2022 року

Малі човни також можуть здійснювати патрулювання та переправляти до острова особовий склад для, зокрема, виконання задач з управління системами протиповітряної оборони на Зміїному та проведенню розвідки за допомогою радіолокаційного обладнання.

«Якщо на острові поставити російську зенітно-ракетну систему С-400, то вона зможе відстежувати перельоти повітряних суден навіть над Бухарестом, але зараз ми цього не бачимо. Можливо, це пов’язано з тим, що наші військові дали зрозуміти, що острів може бути уражений і великі системи ППО стають легкими цілями. Але я думаю, поки острів під їх контролем, вони встановлять там засоби радіорозвідки і будуть зчитувати інформацію», – каже Андрій Риженко.

Супутник фіксує також переміщення техніки, яка розташована на острові, переважно це вантажівки, які можуть перевозити радіолокаційну техніку та ППО.

Переміщення російської техніки по острову Зміїний, 25, 26 та 28 квітня 2022 року
Переміщення російської техніки по острову Зміїний, 25, 26 та 28 квітня 2022 року

У квітні в оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України вже двічі звітували про ураження протиповітряних систем, які розташовані на окупованому острові під контролем РФ. Після нанесення чергового удару ЗСУ 1 травня в ОК «Південь» повідомили, що десантними швидкісними катерами типу «Раптор» намагаються евакуювати та поповнити особовим складом свої підрозділи, що лишаються на Зміїному.

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    Кирило Овсяний

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми. Корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) з 2021 року. Почав співпрацю у 2019 році з проєкту «Схеми в регіонах». У 2018–2021 роках працював в одеському інтернет-виданні «Українська служба інформації».

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