«Удар по міфу Росії». Що відомо про крейсер «Москва», знищений ЗСУ в Чорному морі?

Флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер «Москва» затонув. Про це увечері 14 квітня оголосило Міноборони РФ. Напередодні українська влада та військові повідомили про удар ракетами «Нептун» по російському крейсеру, який з початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну блокував з Чорного моря Одесу, Миколаїв та Очаків. Цей крейсер називають флагманом Чорноморського флоту Росії. Він брав участь у російській окупації Криму в 2014 році, а також атакував український острів Зміїний у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Що ще відомо про нього, з'ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

На самому початку історії з крейсером «Москва» від української та російської сторін лунають різні й навіть протилежні заяви. Збігається у цих заявах одне – російський крейсер отримав «серйозні пошкодження» внаслідок пожежі.

«Москва» у вогні

Про сильну пожежу на крейсері «Москва» стало відомо увечері 13 квітня. Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові завдали по крейсеру удару ракетами «Нептун», через що у нього «дуже серйозні пошкодження».

У Міністерстві оборони Росії підтвердили факт пожежі на крейсері «Москва», але його точну причину не назвали. За однією з озвучених версій, це сталося через «детонацію боєзапасу».

14 квітня в Пентагоні підтвердили факт вибуху на борту крейсера «Москва» та заподіяння йому «значних збитків», але зазначили, що «не зовсім упевнені» в точних причинах того, що сталося.

«За нашими оцінками, корабель здатний рухатися своїм ходом, і це робить; ми вважаємо, що він рухається на схід. Ми думаємо, що його, ймовірно, доставлять до Севастополя на ремонт, але ми не знаємо, що саме спричинило це», – заявив представник Пентагону Джон Кірбі до того, як стало відомо, що крейсер «Москва» затонув.

«Незламна міць, обласкана владою»

Де був крейсер «Москва» протягом усього четверга і що з ним відбувалося, довго не було відомо. Але ще 10 квітня він стояв на якорі в Севастополі із зафарбованими бортовим номером і назвою, повідомляв кореспондент Крим.Реалії. І лише ввечері 14 квітня Міноборони Росії повідомило, що крейсер затонув під час буксирування в порт.

Цей ракетний крейсер відомий як головний корабель радянського проєкту 1164 року «Атлант». Згідно з публічною інформацією, цей бойовий корабель Чорноморського флоту Росії забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з'єднань і вогневу підтримку десанту. На його борту – артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння, у тому числі 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан» із дальністю поразки цілей до тисячі кілометрів, а також вертоліт Ка-27.

Крейсер «Москва» є флагманом та сакральним символом Чорноморського флоту Росії, каже колишній керівник медіацентру Міноборони України у Криму, ексспікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Крейсер очолював список найкращих кораблів Чорноморського флоту, його відвідував Путін

«Гвардійський ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту Росії, розпіарений та обласканий владою. Неофіційна назва крейсерів такого класу – «вбивця авіаносців». Яких тільки епітетів він не отримував: «незламна міць», «кузня адміралів». На ньому проходили службу найкращі моряки та офіцери Росії, які показали тепер, що слова «честь» і «російський офіцер» несумісні. Крейсер очолював список найкращих кораблів Чорноморського флоту, його відвідував Путін, вручали орден Нахімова, він брав участь у парадах і показових стрільбах. У цьому багатоголоссі акцент робився на потужних системах протиповітряної оборони крейсера, яку забезпечував зенітний ракетний комплекс С-300Ф «Форт», озброєний 64 ракетами, зарядженими у вісім барабанів, з дальністю поразки цілей до 75 кілометрів. Він мав ефективно захищати «Москву» від будь-яких літаків, навіть перспективних, вертольотів, крилатих ракет, керованих авіабомб і безпілотників», – розповів він Крим.Реалії.

Слідами «Москви»: від Донузлава до Зміїного

Крейсер «Москва» брав участь у захопленні Криму у 2014 році, блокував бухту Донузлав, де базувалися українські військові кораблі, згадує Владислав Селезньов.

Я добре пам'ятаю участь «Москви» у блокуванні бухти Донузлав на початку березня 2014 року

«Я добре пам'ятаю участь «Москви» у блокуванні бухти Донузлав на початку березня 2014 року. Крейсер очолював угруповання російських кораблів, які не давали змоги вийти на велику воду українським кораблям», – нагадав він.

Блокування українських військових кораблів на Донузлаві у 2014 році було одним із ключових моментів в історії російської окупації Криму.

Цей епізод ліг в основу українсько-польського фільму «Черкаси», присвяченого однойменному українському тральщику, котрий намагався всупереч усьому прорвати блокаду в Донузлаві та став символом спротиву російській агресії.

Як стверджує радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, екіпаж саме цього крейсера «Москва» пропонував здатися захисникам українського острова Зміїний, атакованого у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Тоді була відповідь: «Русский военный корабль, иди на х..», який звучить тепер у всьому світі на підтримку спротиву України у війні.

Згідно з публічними джерелами, крейсер «Москва» був збудований за радянських років на українському Миколаївському суднобудівному заводі. Тому звістку про те, що сталося з ним у Чорному морі, багато хто зустрів у соцмережах словами: «Україна породила, Україна і знищила».

Як «Нептун» вийшов на сушу

Уразила російський крейсер «Москва», як стверджують українські військові, ракета «Нептун». Цей ракетний комплекс було створено конструкторським бюро «Луч» у Києві.

Генеральний конструктор цього бюро Олег Коростельов в інтерв'ю проєкту Донбас.Реалії розповідав, що пріоритетним при будівництві ракетного комплексу «Нептун» було «кожну складову частину розробити та виготовити у себе в країні, забезпечити виробництво замкнутого циклу».

Ракета змогла точно знищити ціль на відстані 280 кілометрів. Це дуже гарний результат

У 2018 році на Одещині відбулись випробування «Нептуна».

«Випробування українських ракет довели здатність надійно захистити Чорноморський та Азовський рубежі нашої країни. Важливо, що ракета змогла точно знищити ціль на відстані 280 кілометрів. Це дуже гарний результат», – розповідав про ракети «Нептун» Олександр Турчинов, який на той момент очолював Раду національної безпеки й оборони України.

Олександр Турчинов стверджує, що українські крилаті ракети «Нептун» уразили не лише крейсер «Москва», а й наприкінці березня «завдали значної шкоди і вивели з бойової операції» російський корабель «Адмирал Эссен».

Про це офіційно не повідомляли ані українські, ані російські військові. Але схожий корабель на початку квітня був помічений у Севастополі із зафарбованим бортовим номером.

Олександр Турчинов, який курував ракетні програми України, стверджує, що виробництво «Нептуна» відбувалося в короткі терміни і з мінімальним фінансуванням в умовах російської військової агресії на Донбасі. Планувалося виробництво як наземного мобільного комплексу таких крилатих ракет, так і комплексів ракет морського й повітряного базування.

«На жаль, останні проєкти було припинено після 2019 року. Сподіваюся, всі вони будуть відновлені, й наші крилаті ракети знайдуть свої цілі в московському Кремлі», – зазначив Турчинов.

«Мінус сакральному міфу про незламність Росії»

Виведення з бойового стану крейсера «Москва», на думку Владислава Селезньова, означає як бойову, так й ідеологічну поразку Росії.

Ліквідація крейсера «Москва» означає зменшення бойових можливостей Чорноморського флоту Росії

«Востаннє флагман російського флоту було знищено у жовтні 1955 року. Тоді віджатий в Італії та перейменований лінкор «Новороссийск» вибухнув у Севастопольській бухті та пішов на дно. Ліквідація крейсера «Москва» означає зменшення бойових можливостей Чорноморського флоту Росії. Це мінус 16 крилатих ракет класу «Вулкан» та мінус пів тисячі російських моряків. І це також мінус потужний мобільний комплекс протиповітряної оборони, що створював багато клопоту українським військовим льотчикам в акваторії Чорного моря. І головне – мінус сакральному міфу про незламність російських флоту та армії», – зазначає він.

Про скорочення бойових можливостей Росії у Чорному морі після загибелі крейсера «Москва» говорить і керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Сумарний залп крилатих ракет кораблів Чорноморського флоту Росії, які зараз перебувають у Чорному морі, зменшився з 72 до 56, підрахував він.