Пентагон: крейсер «Москва» був потоплений двома українськими ракетами

Флагман російського Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» затонув 14 квітня внаслідок влучання двох українських ракет, заявив на умовах анонімності високопоставлений представник Міністерства оборони США.

«За нашими оцінками, по ньому вдарили двома «Нептунами», – сказав посадовець журналістам 15 квітня, назвавши це «великим ударом» для Москви.

У Вашингтоні впевнені, що внаслідок ракетного обстрілу й подальшого затоплення корабля серед екіпажу були втрати, але скільки саме загинуло російських моряків, у США поки що не знають.

Таким чином Вашингтон підтвердив версію затоплення російського крейсера, про яку заявляли українські офіційні особи.

Про ракетний обстріл «Москви» і пожежу на борту українська сторона заявила ввечері 13 квітня. У ніч проти 14 квітня факт пожежі визнало Міноборони Росії. Вдень 14 квітня і Пентагон, і російська сторона заявили, що крейсер на плаву.

При цьому в Пентагоні додали, що вибух на борту «Москви» завдав судну значної шкоди, але американські військові «не зовсім впевнені, що тут сталося» – нещасний випадок чи ураження українською ракетою.

Через кілька годин російське Міноборони заявило, що під час буксирування в порт у штормову погоду крейсер втратив стійкість і затонув. Влада Росії заявила, що корабель затонув після пожежі, внаслідок якої детонували боєприпаси на борту. Про причини цієї пожежі Росія не повідомляла.

Міноборони Росії стверджує, що екіпаж – це кілька сотень людей – був евакуйований на інші кораблі. Російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на джерела повідомило, що моряків «Москви» нібито доставили до Севастополя. Однак немає жодних фото і відео, які б підтверджували це.

Тим часом, у російському Міноборони заявили, що нарощуватимуть удари по Києву у відповідь на «атаки і диверсії на російській території».

15 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що російські військові завдали трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Він закликав поки почекати з поверненням до Києва та області.

У російському Міноборони повідомили про удар по військовому об’єкту в Києві – по Жулянському машинобудівному заводу.

Агенція AFP повідомила, що внаслідок обстрілу постраждав завод у Київській області, що виготовляє ракети «Нептун». Ці ракети використовували для удару по російському крейсеру «Москва».