Пентагон: крейсер «Москва» залишається на плаву, але сильно пошкоджений

В американському оборонному відомстві заявляють, що вибух на борту російського ракетного крейсера «Москва» завдав судну значної шкоди. Речник Пентагону Джон Кірбі 14 квітня сказав, що американські військові «не зовсім упевнені, що тут сталося» – нещасний випадок чи ураження українською ракетою.

«Ми оцінюємо, що корабель здатний пробиватися власним шляхом, і він це робить; ми думаємо, що він рухається до сходу. Ми думаємо, що його, ймовірно, доставлять до Севастополя на ремонт, але ми не знаємо, що саме стало причиною цього», – додав Кірбі.

Кірбі сказав, що корабель з кількома іншими російськими суднами перебував приблизно за 60 миль (близько 96 кілометрів) на південь від Одеси.

Тим часом радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив 14 квітня, що судно було серйозно пошкоджене 13 квітня в результаті «некомпетентності» або успішної атаки українців.

«Протягом ночі ми зв’язалися з українцями, які сказали, що вразили корабель протикорабельними ракетами. Наразі в нас немає можливостей для незалежної перевірки, але, безумовно, те, як це розгорталося, є великим ударом для Росії. Це їхній флагман «Москва», і тепер вони змушені визнати, що він сильно пошкоджений. І їм довелося обирати між двома історіями. Одна історія – це просто некомпетентність, а інша – що вони потрапили під удар. І те й інше не є для них особливо хорошим результатом», – сказав Салліван.

Російське міністерство оборони заявило, що пошкоджений військовий корабель «залишається на плаву» після того, як унаслідок пожежі детонували боєприпаси на борту, натомість українські чиновники заявили, що «Москва» була вражена українськими протикорабельними ракетами «Нептун» і затонула.

Пізно ввечері 13 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа. На борту корабля 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний.

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