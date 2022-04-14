Міноборони Росії: екіпаж крейсера «Москва» евакуювали

Екіпаж флагмана російського Чорноморського флоту, ракетного крейсера «Москва», евакуювали після детонації боєзапасу внаслідок пожежі. Про це повідомили російські медіа з посиланням на міністерство оборони країни.

У відомстві заявили, що корабель отримав серйозні ушкодження внаслідок пожежі, причини якої «встановлюються». Про кількість постраждалих і загиблих російське Міноборони не повідомляє.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, штатна чисельність екіпажу «Москви», за різними даними, становить від 510 до 758 людей. Повна евакуація означатиме, що корабель не можна буде залишити на плаву і він буде потоплений.

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Напередодні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові поцілили у російський ракетний крейсер «Москва».

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа. На борту корабля 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний.