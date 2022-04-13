«Гарячкова активність окупантів» свідчить про сумніви військ РФ у перемозі над Україною – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні повідомив, що нині спостерігається гарячкова активність військ РФ на східному та південному напрямках, втім поведінка і дії російських військових вказують на їхню невпевненість на фронті.

«Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках. Намагаються відігратися за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові та артилерійські удари, заводять нові колони техніки, шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої мобілізації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість. Про те, що навіть, маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова «взагалі», російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались», – сказав Зеленський.

Він подякував українському війську за утримання позицій і за те, що військові «привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше».

«Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену», – сказав Зеленський.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, промислової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує мирних жителів.