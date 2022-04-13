Україна готова до будь-яких сценаріїв – в ОП відреагували на погрози РФ щодо ударів по Києву

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

«Власними провокаціями Росія готує привід для чергових загроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє боротися лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти», – написав він у своєму телеграмі.

Раніше у Міноборони РФ заявили про «спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії». При цьому російські військові пригрозили завданням «ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Проте наприкінці березня змінили тактику. За даними Генштабу ЗСУ, готуються до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей

За повідомленням британської розвідки від 12 квітня, ситуація в східних регіонах України може загостритися найближчими тижнями.