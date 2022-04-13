Росія скоювала воєнні злочини в Україні – звіт ОБСЄ

Російські військові вчинили військові злочини, атакуючи цивільних. Про це йдеться у звіті Організації з безпек і співробітництва в Європі, у якому досліджувалися події в Україні від 24 лютого до 22 березня.

У звіті, серед іншого, йдеться про те, як російські війська використовували емблему Червоного Хреста, білі прапори, українські прапори, цивільний одяг і навіть символіку ОБСЄ для полегшення своїх воєнних операцій.

Також наводяться докази, які свідчать про те, що російські сили задіяли «систематичну схему» пошкодження українських медичних закладів.

«Навмисне спрямування нападів на лікарні та місця збору хворих і поранених є військовим злочином, якщо вони не є військовими цілями», – йдеться у звіті.



«Звіт Московського механізму документує каталог жорстокості, вчиненої російськими силами в Україні. Він включає на докази прямого нападу на цивільне населення, напади на медичні установи, зґвалтування, страти, пограбування та примусової депортації цивільних осіб до Росії», – написав у своєму твіттері голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.



3 березня 2022 року після консультацій з Україною 45 держав-учасниць ОБСЄ задіяли Московський механізм, щоб «розглянути правозахисні та гуманітарні наслідки вторгнення Російської Федерації та актів війни, підтриманих Білоруссю, для народу України в межах міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».