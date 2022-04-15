«Світлана» (ім’я змінене з міркувань безпеки) живе в селі на Київщині, яке було окуповане російськими військовими близько місяця. Неподалік нього російські солдати облаштували свої укріплення та стоянку військової техніки. «Світлана» стверджує, що під час окупації її зґвалтував солдат армії РФ.