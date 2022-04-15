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Жінка про зґвалтування окупантами: історія з Київщини (відео)

Жінка про зґвалтування окупантами: історія з Київщини (відео)
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Жінка про зґвалтування окупантами: історія з Київщини (відео)

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«Світлана» (ім’я змінене з міркувань безпеки) живе в селі на Київщині, яке було окуповане російськими військовими близько місяця. Неподалік нього російські солдати облаштували свої укріплення та стоянку військової техніки. «Світлана» стверджує, що під час окупації її зґвалтував солдат армії РФ.

Журналісти «Радіо Свобода» повідомили про факт зґвалтування поліцію.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, випадки зґвалтувань набули масового характеру і, наразі, їх неможливо підрахувати. Жертвами сексуального насильства з боку російських військових стають як дорослі, так і діти.

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