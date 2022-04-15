Журналісти «Радіо Свобода» повідомили про факт зґвалтування поліцію.
За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, випадки зґвалтувань набули масового характеру і, наразі, їх неможливо підрахувати. Жертвами сексуального насильства з боку російських військових стають як дорослі, так і діти.
За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, випадки зґвалтувань набули масового характеру і, наразі, їх неможливо підрахувати. Жертвами сексуального насильства з боку російських військових стають як дорослі, так і діти.
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