У Росії журналістку затримали за плакат «Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців»

В російській Уфі напередодні вночі співробітники Центру з протидії екстремізму при МВС Башкортостану затримали незалежну журналістку Дар’ю Кучеренко. Ввечері 11 квітня вона як активістка провела одиночний антивоєнний пікет біля центрального ринку, тримаючи в руках плакат «Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців. Війна – це бідність та репресії в Росії».

«Вийшла сьогодні [на пікет]... Люди зупинялися, читали напис. Деякі мовчки йшли, інші висловлювали згоду, казали: «Ми теж так вважаємо». Затримали, відвезли до відділення. Взяли пояснення. Але відпустили хвилин через 15 навіть без протоколу. Принаймні, поки що», – написала Кучеренко після того, як вийшла з відділу поліції.

Коли ближче до ночі журналістка повернулася додому, то біля квартири на неї чекали співробітники управління з протидії екстремізму, які знову відвезли її до відділу поліції, де не неї все ж склали протокол, але копію його ні журналістці, ні її адвокату не видали.

«Протокол нам швиденько, на пів хвилинки, дали лише прочитати, але не дозволили сфотографувати, – розповів адвокат журналістки Айдар Хизиров. – У ньому було написано, що Кучеренко «о 20:40, перебуваючи на території Центрального ринку, активно висловлювала своє негативне ставлення щодо застосування збройних сил РФ на території іншої держави». Жодної, так скажемо, деталізації подій – про те, що її спершу затримали, потім, опитавши, відпустили, потім знову затримали – у протоколі не було. Але за словами поліцейського з ОП-7 стало зрозуміло, що це співробітники ЦПЕ схаменулися і сказали, що протокол на Кучеренка потрібно скласти, для чого її знову довелося затримати».

Дата суду над Кучеренко поки що не призначена.

Журналістка наголосила, що незгодна зі статтею про «дискредитацію збройних сил» і вважає, що кона порушує російську конституцію.

24 лютого Кучеренко також була затримана поліцією за проведення одиночного антивоєнного пікету, на який вона також вийшла як активістка. 9 березня Кіровський райсуд Уфи оштрафував її на 10 тисяч рублів.

6 березня Кучеренко затримали біля місця проведення чергової антивоєнної акції в Уфі, але відпустили без складання протоколу.