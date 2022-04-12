Росія: на антивоєнних акціях у Москві затримали понад 400 підлітків – уповноважена

У столиці Росії Москві на антивоєнних акціях з 24 лютого до 31 березня затримали 412 неповнолітніх, повідомило російське видання РБК із повідомленням на уповноважену з прав дитини в Москві Ольгу Ярославську.

За інформацією дитячого омбудсмена, 24 лютого в день початку вторгнення Росії в Україну до відділень поліції доставили 52 підлітків, які брали участь в антивоєнній акції. Поліцейські склали на них 39 протоколів за порушення правил участі у публічному заході, розповіла Ярославська.

Від початку лютого в Росії пройшло кілька неузгоджених антивоєнних акцій, найбільші відбулися 24 і 27 лютого, а також 6 березня. Цього дня в Москві затримали майже дві тисячі людей.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за «фейки» про дії російської армії. Він передбачає покарання у вигляді штрафу до півтора мільйона рублів або трьох років позбавлення волі. Якщо поширення хибної інформації спричинить тяжкі наслідки, то покарання становитиме від десяти до 15 років ув’язнення.

Із 6 березня нові норми вже активно використали проти учасників протестів – лише за цей день по всій Росії склали близько 60 протоколів, повідомили правозахисники.

За підрахунками «ОВД-Инфо», від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого на антивоєнних акціях у Росії затримали понад 15 тисяч людей. В останні тижні акції стали менш численними, ніж у перші дні після початку війни.