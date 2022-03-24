Суд у Москві визнав фразу «Фашизм не пройде» «негативним ставленням» до армії РФ

Тверський районний суд Москви оштрафував на 50 тисяч рублів (близько 500 доларів) активістку Анну Кречетову за статтею про дискредитацію російської армії через плакат із написом «Фашизм не пройде», повідомляє «ОВД-Инфо».

«Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до збройних сил Російської Федерації», – йдеться у протоколі.

Уточнюється, що Кречетова провела одиничний пікет із плакатом, «привертаючи увагу необмеженого кола осіб, а також засобів масової інформації та блогерів».

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про «фейки про російську армію». Згідно з поправками до адміністративного кодексу, за публічні дії, спрямовані на «дискредитацію використання збройних сил», призначається штраф у сумі від 30 до 50 тисяч рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тисяч рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи – у кілька разів вищі.

Крім цього, поправки передбачають кримінальну відповідальність за «поширення свідомо неправдивої інформації про використання армії з метою захисту інтересів Росії та її громадян, підтримання миру та безпеки». У Росії вже порушили кілька кримінальних справ за новою статтею.

24 лютого російські війська за наказом Путіна розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. У Росії відбулися акції протесту, під час яких співробітники поліції затримали близько 15 тисяч людей.