Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Суд у Москві визнав фразу «Фашизм не пройде» «негативним ставленням» до армії РФ

Поліція затримує учасників антивоєнної акції в Санкт-Петербурзі, Росія, 1 березня 2022 року

Тверський районний суд Москви оштрафував на 50 тисяч рублів (близько 500 доларів) активістку Анну Кречетову за статтею про дискредитацію російської армії через плакат із написом «Фашизм не пройде», повідомляє «ОВД-Инфо».

«Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до збройних сил Російської Федерації», – йдеться у протоколі.

Уточнюється, що Кречетова провела одиничний пікет із плакатом, «привертаючи увагу необмеженого кола осіб, а також засобів масової інформації та блогерів».

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про «фейки про російську армію». Згідно з поправками до адміністративного кодексу, за публічні дії, спрямовані на «дискредитацію використання збройних сил», призначається штраф у сумі від 30 до 50 тисяч рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тисяч рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи – у кілька разів вищі.

Крім цього, поправки передбачають кримінальну відповідальність за «поширення свідомо неправдивої інформації про використання армії з метою захисту інтересів Росії та її громадян, підтримання миру та безпеки». У Росії вже порушили кілька кримінальних справ за новою статтею.

24 лютого російські війська за наказом Путіна розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. У Росії відбулися акції протесту, під час яких співробітники поліції затримали близько 15 тисяч людей.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG