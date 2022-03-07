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Біля резиденції президента Чехії підняли прапор України

Учасники антивоєнної акції в Празі, 4 березня 2022 року

Над празьким Градом – резиденцією президентів Чехії 7 березня підняли прапор України.

Урочиста церемонія відбулася під час зміни варти, також пролунали гімни України і Чехії.

Український прапор вже раніше був встановлений над будівлями, де працюють чеський парламент і уряд країни.

«Крім дуже важливих символічних вчинків, ми маємо підтримати Україну й конкретною допомогою. Наш уряд вже так діє», – зазначила під час встановлення українського прапора голова парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова.

Після початку масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Чехія і її громадяни надають допомогу Україні: допомагають із військовим обладнанням, медичним приладдям, збирають кошти та акумулюють ресурси для прийому тимчасово переміщених осіб з України.

Крім того, в країні відбуваютьс антивоєнні акції на підтримку України.

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