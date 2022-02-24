Український прапор замайорів над містами Чехії

Прапор України нині майорить у десятках чеських міст і сіл, в тому числі і на мерії Праги. 24 лютого в центрі столиці Чехії відбулася акція на підтримку України і проти агресії Росії. Переважно молоді люди, серед них чехи й українці, в руках тримали транспаранти із закликами зупинити агресію Кремля.

З українськими прапорами прийшли демонстранти і до посольства Росії в Празі, там продовжувались акції на підтримку України. Сотні демонстрантів вигукували гасла «Слава Україні!», на стіни російського посольства дісталась червона фарба.

І друге найбільше чеське місто Брно прикрасило свою мерію прапором України. Мер міста Маркета Ванькова сподівалась, що війни не буде, «однак не минуло й 24 години, а ситуація цілком інша».

«Цей варварський акт агресії зі сторони російського президента Володимира Путіна в 21-му столітті є цілком незбагненний», – наголосила Маркета Ванькова.

Брно хоче допомогти українцям ліками, зазначила голова міської ради, а також скликати надзвичайне засідання ради, яке б ухвалило рішення розірвати партнерство з Москвою й Воронежем.

Місто Прахатіце, як багато інших чеських міст, на будівлі мерії встановило український синьо-жовтий прапор. Як символ підтримки українців у боротьбі з російським агресором підняли прапор України й жителі невеликого міста Кійов, що на південному сході Чехії.

Також на засіданні мерії міста Яблонец її члени ухвалили рішення підняти над містом український прапор, щоб «висловити солідарність і підтримку українському народові» після нового нападу Росії.

На своєму надзвичайному засіданні підтримку українському народові висловили члени мерії невеликого північно-західного міста Клаштерец над Огржі. «Наша солідарність з Україною та її громадянами», – заявили жителі Клаштерця й підняли над містом український прапор.

Майорить прапор України повсюди на чеських теренах: на будівлях театрів, банків, університетів, крамниць, а також у вікнах пересічних чехів. Як повідомляють ЗМІ, нині синьо-жовтий прапор став у Чехії найбільш жаданим товаром, декотрі крамниці скаржаться, що всі його запаси були розпродані.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».