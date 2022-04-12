Путін і Лукашенко обговорили «захист західних кордонів» і «уточнили плани спільних навчань»

Президент Росії Володимир Путін обговорив з Олександром Лукашенком «захист західних кордонів» і «плани спільних навчань».

«Обговорили і питання формування єдиного оборонного простору та забезпечення безпеки наших держав, проаналізували заходи щодо захисту західних кордонів, а також перебіг військово-технічної співпраці, уточнили плани спільних навчань», – сказав після переговорів Путін, якого цитує російське агентство «Интерфакс».

Раніше сьогодні, 12 квітня, Путін заявив, що він не має сумнівів у тому, що цілі так званої «спецоперації» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення) в Україні будуть досягнуті. Ці цілі він назвав «шляхетними», зазначивши, що головна з них – «допомога людям на Донбасі».

Це вже друга зустріч Путіна і Лукашенка після початку російського масштабного військового вторгнення в Україну, яке триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» ( так Росія називає своє військове вторгнення), у Генштабі ЗСУ повідомляли, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні.