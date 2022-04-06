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Частина авіації РФ перемістилася з Білорусі до аеродрому Брянської області – «Схеми»

Аеродром Сеща в Брянській області Росії, 6 квітня 2022 року

Частина гелікоптерів РФ, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

Раніше телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022
Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022

Про аеродром Сеща йшлося у розслідуванні журналістів «Схем». До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей незвичний за формою круглий аеродром у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

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