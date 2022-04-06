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Росія: понад пів сотні десантників зі Пскова відмовилися повторно їхати в Україну

Поховання псковського десантника, які ймовірно загинули на Донбасі в 2014 році, архівне фото, літо 2018 року

Близько 60 десантників, які дислокуються в російському місті Псков, відмовилися від участі у бойових діях в Україні, повідомляє видання «Псковська губернія» з посиланням на власні джерела. Частині з них, за даними цього засобу інформації, загрожують кримінальні справи.

Десантники, про яких йдеться, воювали в Україні від початку вторгнення російських військ на територію цієї країни. Потім їх вивели до сусідньої Білорусі, після чого повернули до місця дислокації для перегрупування. Вже там десятки військових відмовилися від нового «відрядження», з яких причин – не уточнюється.

Раніше засоби інформації повідомляли про кілька випадків відмови воювати в Україні серед представників російських силових структур. Стверджувалося, що наказам командування не підкорилися, зокрема, кубанські нацгвардійці та спецпризначенці поліції з Хакасії.

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