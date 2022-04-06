Україна закликає ПАРЄ створити виїзну комісію на місця воєнних злочинів, скоєних Росією

Сьогодні в Україну вперше з місією прибула делегація президентського комітету Парламентської асамблеї Ради Європи на чолі з президентом Тіні Коксом, яка у Львові зустрілася з українськими парламентарями.

Тіні Кокс поспілкувався з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

Україна закликала Парламентську асамблею Ради Європи створити виїзну комісію на місця злочинів, скоєних Росією в Бучі, Бородянці, Києві та інших населених пунктах України.

«Ми погодились, що те, що відбувається в Україні назвати інакше, як брутальною війною, не можна. Це геноцид. Ми домовились створити таку спеціальну комісію, яка б могла виїхати на місця злочинів, скоєних Росією, щоб на власні очі фіксувати ті факти, які там відбуваються», – каже Стефанчук.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс подякував українській стороні за запрошення відвідати Україну. Він висловив співчуття щодо поранених та вбитих українців.

Читайте також: Папі Римському передали прапор України з Бучі

«Ми стурбовані, що мільйонам людей довелося покинути домівки. Понад 4,5 мільйона виїхали за кордон і там шукають притулок. Війна спричинила Україні багато страждань. Коли війна закінчиться, стоятиме виклик, як відбудувати країну. Ми раді, що нам вдалося виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи. Якщо якась країна вважає, що може розпочати вторгнення в іншу країну, то це кінець», – заявив Кокс.

Руслан Стефанчук розповів делегації Парламентської асамблеї Ради Європи про те, яка підтримка потрібна сьогодні Україні від світу, зокрема, Європи, в першу чергу.

«Перший напрямок – озброєння для оборони і наступу. Підтримка на рівні воєнного озброєння, грошова і гуманітарна підтримка. Для нас важлива політична допомога у напрямках санкцій, щоб дотримувались у світі єдиної санкційної політики. Вчора Євросоюз ухвалив п’ятий пакет санкцій, але Україна хотіла б бачити повне відключення Росії від SWIFT, а не лише вибірково. Припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, бо у кожній краплі нафти ж кров українців», – закликав Стефанчук.

За словами Кокса, сьогодні у Страсбурзі відбувається зустріч, на якій планується обговорити воєнні злочини Росії на території України, щоб подумати, як можна розслідувати ці воєнні злочини у Міжнародному кримінальному суді. Бо відповідальність мають нести не лише ті, хто здійснював злочини, але й ті, хто їх замовив.

6 квітня – початок візитів представників Парламентської асамблеї Ради Європи в Україну. Наприкінці квітня відбудеться сесія ПАРЄ, під час якої обговорюватимуть ситуацію в Україні.