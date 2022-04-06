За час війни у Києві загинуло 89 мирних жителів – КМДА

За 40 днів повномасштабної війни Росії в Україні у Києві загинуло 89 мирних людей, четверо з яких – діти. Про це повідомляють у КМДА.

Окрім того, за даними місцевої влади, поранені – 398 осіб (серед яких – 20 діти).

Від ракетних обстрілів у столиці постраждали, зокрема, 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитсадки, 48 об’єктів транспортної інфраструктури, 11 адмінбудівель.

«Місто закликає киян не втрачати пильності та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Тих, хто виїхав зі столиці, просять поки що утримуватися від повернення», – наголошують у КМДА.

2 квітня Київщина, в тому числі міста Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ​.

Водночас 4 квітня у Пентагоні заявили, що частина військ РФ все ще націлена на Київ.