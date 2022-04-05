Посольство Туреччини заявляє про повернення до Києва

Посольство Туреччини в Україні повідомило 5 квітня, що переносить свою діяльність назад до Києва.
«Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр в роботі. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, в Київ», – йдеться в повідомленні.
Дипломатичне представництво планує відновити роботу з 6 квітня, включно з наданням консульських послуг.
Посольство Туреччини повідомило про перенесення роботи до Чернівців 11 березня.
Раніше 5 квітня Міністерство закордонних справ України повідомило, що посол Естонії в Україні Каймо Кууск планує повернутися до Києва.
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Перед цим повернення литовського посла до столиці України анонсував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва на захід України напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.
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