Посольство Туреччини заявляє про повернення до Києва

Посольство Туреччини в Україні повідомило 5 квітня, що переносить свою діяльність назад до Києва.

«Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр в роботі. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, в Київ», – йдеться в повідомленні.

Дипломатичне представництво планує відновити роботу з 6 квітня, включно з наданням консульських послуг.

Посольство Туреччини повідомило про перенесення роботи до Чернівців 11 березня.

Раніше 5 квітня Міністерство закордонних справ України повідомило, що посол Естонії в Україні Каймо Кууск планує повернутися до Києва.

Читайте також: Естонія надала Україні протитанкову та іншу зброю – посольство

Перед цим повернення литовського посла до столиці України анонсував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва на захід України напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.