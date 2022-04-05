Євросоюз видворяє 19 російських дипломатів із Бельгії

Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон­-ґрата за «участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу» – про це повідомили 5 квітня міжнародні медіа з посиланням на заяву блоку.

Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, в якій розташовані керівні структури Євросоюзу.

Йдеться про співробітників постійного представництва Росії при Євросоюзі в Брюсселі. Розпорядження про їхнє видворення видав представник ЄС з зовнішніх справ Жозеп Боррель.

«Я вирішив визнати кількох посадовців постійного представництва Російської Федерації в ЄС персонами нон-ґрата за участь у діяльності, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу», – заявив Боррель.

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Керівництво ЄС підкреслює, що скорочення російського постійного представництва – це ще й протест, пов’язаний із повідомленнями про вбивства російськими солдатами мирних громадян в українських містах, які опинилися під контролем збройних сил РФ після початку російського вторгнення 24 лютого. Москва стверджує, що все це – «постановка» Києва.

У російському МЗС заявили 5 квітня, що вислання 19 співробітників постпредства Росії при Євросоюзі не залишиться без відповіді.

Раніше про рішення вислати із країни дипломатів Росії оголосили Данія, Швеція, Німеччина, Франція, Італія. Росія обіцяла заходи у відповідь.