Президентка Єврокомісії і голова дипломатії ЄС приїдуть до Києва цього тижня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем цього тижня відвідають Київ, повідомив представник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.

«Президентка фон дер Ляєн і високий представник Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч із президентом Зеленським напередодні заходу StandUpForUkraine, який відбудеться у Варшаві у суботу», – написав він у твітері 5 квітня.

Точну дату речник не навів.

Минулого тижня до Києва приїжджала президента Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зустрілася з представниками влади України, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, і виступила у Верховній Раді.