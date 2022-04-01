Зеленський подякував президентці Європарламенту за позицію на «боці світла і добра»

Президент Володимир Зеленський відзначив приїзд до України президентки Європарламенту Роберти Мецоли і подякував їй за позицію на «боці світла і добра»

«Візит президентки Європарламенту Роберти Мецоли – важливий крок підтримки нашої держави та всіх наших людей. Вдячний, що ви на боці світла й добра щодо України. Ми дуже цінуємо це», – повідомив президент у фейсбуці і виклав фрагмент зустрічі з Робертою Мецолою.

Президентка Європейського парламенту раніше сьогодні в українському парламенті заявила, що Європейський союз визнає європейські амбіції України та її прагнення бути країною-кандидатом для вступу до ЄС.

«Європейський союз визнає європейські амбіції України та прагнення бути країною-кандидатом для вступу до ЄС. І я стою тут перед вами усіма для того, щоби ви могли покладатися на мене, щоби ви могли покладатися на Європейській парламент у підтримці вашої країни для досягнення цієї мети. Ми не підведемо вас. Ми знаємо, що ви це зробите», – сказала Мецола.

Вона наполягла на подальших санкціях проти РФ і пообіцяла допомогу у післявоєнній відбудові українських міст.

Роберта Мецола стала президенткою Європарламенту на початку року. Напередодні ввечері вона виклала у твітері світлину, з якої стало зрозуміло, що ось-ось буде з візитом у Києві.