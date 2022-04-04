Німеччина оголосила 40 російських дипломатів «небажаними особами»

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило 40 російських дипломатів «небажаними особами». Вони мають залишити країну протягом п’яти днів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини вирішив оголосити «небажаними значну кількість членів російського посольства, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства».

«Ми більше не будемо цього терпіти», – додала вона.

Про таке рішення Берліну повідомили послу Росії Сергію Нетаєву, якого викликали в МЗС, повідомила Бербок. Вважають, що ці дипломати є співробітниками російських спецслужб.

Бербок також наголосила, що фотографії загиблих на вулицях міста Буча у передмісті Києва говорять про неймовірну жорстокість російського керівництва щодо українців.

Голова МЗС Німеччини пообіцяла посилити санкції проти Москви, посилити підтримку української армії і працювати над зміцненням східного напрямку НАТО.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила російському «Інтерфаксу», що висилка 40 російських дипломатів із Німеччини не залишиться без відповіді.

У ФРН загалом акредитовано 104 російських дипломати.

Раніше сьогодні Литва заявила, що відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії, а російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну. Також було вирішено закрити російське консульство у Клайпеді.

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що про це рішення литовська влада проінформувала партнерів по ЄС і НАТО, закликавши їх вжити аналогічних заходів. За його словами, рішення знизити рівень дипломатичного представництва ухвалили «у відповідь на агресію Росії проти України та звірств, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі».

Латвія услід за Литвою повідомила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.