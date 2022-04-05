Опитування: серед українців зростає підтримка вступу до ЄС, до НАТО – зменшується

Серед українців зростає підтримка вступу до ЄС, свідчать дані оприлюдненого 5 квітня опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

«Нагадаємо, що в перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% – абсолютний рекорд за всі роки досліджень», – заявили автори дослідження.

При цьому, за їхніми словами, більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років.

«За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до ЄС за п’ять років (з 13% до 23%)», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як свідчить опитування, рівень підтримки вступу в НАТО серед українців продовжує зменшуватися.

«У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників», – йдеться в дослідженні.

Також, за результатами опитування, 78% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 11% протилежної думки, 11% – не змогли оцінити.

«95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте впевненість у швидкій перемозі «за кілька тижнів» дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції «кілька місяців» і «півроку – рік». 14% не змогли відповісти на це питання», – йдеться в повідомленні.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Пізніше він звернувся до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Про те, що Україна має вступити до Європейського союзу, заявила 27 лютого в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Голови держав та урядів, які зібралися у Версалі 10 березня виступили із заявою, в якій запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС. Про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС у заяві не йшлося.

18 березня Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що Європейська комісія підготує висновки щодо заявки України на вступ до Євросоюзу протягом наступних кількох місяців.

Опитування провели 30-31 березня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,5%.