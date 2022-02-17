Соціологи зʼясували, що підтримка членства в НАТО і ЄС стала максимальною з 2014 року

Рівень підтримки вступу України до НАТО та Європейського союзу є найвищим з 2014 року, свідчать оприлюднені 17 лютого результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За цими даними, 62% українців виступають за інтеграцію України до НАТО, це щонайменше на чотири відсотки більше, ніж наприкінці 2021 року. Водночас 30% респондентів не підтримують такий вибір.

За вступ до Євросоюзу виступають 68% опитаних, проти – 24%. Рівень підтримки вступу до ЄС також досяг найвищого з 2013 року показника.

Найбільше прихильників інтеграції України з Заходом - в центральних та західних регіонах держави, найменше – на півдні та сході. Водночас щодо ЄС у східних регіонах України спостерігається паритет противників та прихильників.

Дослідження методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера проводили 16­17 лютого серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. У ньому взяли участь 1722 респонденти. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка становить не більше 2,4 відсотка.

У грудні 2021 року, як показали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, вступ до НАТО підтримали б 59,2% опитаних, якби відповідний референдум відбувся б найближчим часом. За інтеграцію з Євросоюзом проголосували б 67,1% відсотка всіх респондентів.