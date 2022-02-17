Путін вже серйозно «поранив» економіку України, не зробивши жодного пострілу

(Рубрика «Точка зору»)

Андерс Ослунд

Навіть не розпочавши повномасштабного вторгнення в Україну, Володимир Путін уже завдає Україні великих економічних збитків. Захід не може стояти осторонь і спостерігати, як це відбувається. Справді, економічний фронт у російсько-українській війні є настільки ж вирішальним, як і військовий, і вимагає відповідної міжнародної уваги.

Оскільки витрати нинішньої кризи продовжують зростати, західні лідери повинні активізуватися та надати значну фінансову підтримку Україні, як і в 2014-2015 роках. Водночас українському уряду необхідно терміново повернутися до комплексної програми реформ, яка поставить економіку країни на набагато стабільніший довгостроковий фундамент.

Із листопада 2021 року Росія все більше оточує Україну з півночі, сходу та півдня з потенційними силами вторгнення чисельністю в понад 130 тисяч військових. Це нарощування було описане як найбільше в Європі за три десятиліття і спричинило побоювання щодо найбільшого конфлікту на континенті з часів Другої світової війни.

Брязкання Путіна зброєю зуміло налякати міжнародне бізнес-товариство

Не дивно, що брязкання Путіна зброєю зуміло налякати міжнародне бізнес-товариство. До середини січня річна прибутковість єврооблігацій України досягла понад 10 відсотків, фактично позбавивши країну доступу до міжнародних фінансових ринків. Ні уряд, ні великі українські компанії більше не можуть випускати міжнародні облігації.

Ще одним ударом стало знецінення української гривні, яка впала до річного мінімуму щодо долара. Тим часом майже всі приватні внутрішні та іноземні інвестиції припинилися. Через невизначеність ситуації підприємства дедалі неохоче беруть на себе фінансові зобов’язання, а деякі транснаціональні компанії змушують міжнародних співробітників залишати Україну.

Страхування стало основним головним болем для української економіки, оскільки страховики, які покривають торговельне судноплавство та комерційні рейси, піднімають червоні прапори, усвідомлюючи небезпеки поїздок до України. Зайве говорити, що індустрія туризму та ділових подорожей практично зупинилася.

Загроза повномасштабного російського вторгнення вже коштувала Україні мільярди доларів, які вона не може собі дозволити

Хоча точних цифр немає, було би розумно припустити, що загроза повномасштабного російського вторгнення вже коштувала Україні мільярди доларів, які вона не може собі дозволити. Альтернативні витрати у вигляді втраченого майбутнього економічного потенціалу важче визначити кількісно, але, ймовірно, вони будуть значно вищими. Простіше кажучи, тактика залякування Путіна – це чудовий спосіб утримати Україну в економічному глухому куті та вразливою до тиску Кремля.

На щастя, фінансова стартова точка України на початку цієї кризи була досить непоганою. Державний борг країни впав нижче за 50 відсотків ВВП, тоді як економіка отримала значну користь від високих цін на аграрну продукцію та залізну руду за останні два роки. На кінець 2021 року міжнародні валютні резерви України досягли 31 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем за десятиліття.

Водночас Україна також має значні зобов’язання щодо зовнішнього боргу. Dragon Capital оцінює потреби у зовнішньому фінансуванні цього року в 8,5 мільярдів доларів, з яких п'ять мільярдів – на фінансування дефіциту бюджету, а 2,5 мільярди – на зовнішній борг.

Західні партнери України вже пропонують фінансування. Передбачається, що МВФ дуже скоро відправить місію в Україну і, як повідомляється, має намір укласти нову угоду на додаток до 2,2 мільярда доларів США із загальної угоди суму п'ять мільярдів доларів, які мають бути виплачені навесні 2022 року.

Євросоюз вже запропонував 1,2 мільярда євро макроекономічної фінансової допомоги. Таку ж суму запропонувала Франція, переважно у вигляді кредиту на закупівлю електровозів Alstom, яких дуже потребує Україна. Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував кредитні гарантії на суму в один мільярд доларів, а Канада – пів мільярда. Загалом це становить приблизно 6,4 мільярда доларів США.

Загальна фінансова підтримка України у 2022 році має становити близько 10 мільярдів доларів

Крім того, близько одного мільярда доларів США цього року можуть надати Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. Надходитиме більше двосторонніх коштів, тож загальна фінансова підтримка України у 2022 році має становити близько 10 мільярдів доларів.

Як тільки ми дізнаємося про наслідки нинішньої кризи, міжнародне співтовариство, зокрема Світовий банк, має організувати зустріч донорів для України для мобілізації та координації цих зобов’язань. У Швейцарії на початку липня в Лугано відбудеться щорічна конференція з реформ в Україні. Ця конференція була би гарною нагодою завершити фінансування України на 2022 рік.

Хоча міжнародна економічна підтримка для України вітається і необхідна, Захід не повинен і не може надавати таку істотну фінансову підтримку без умов. Ці умови зрозумілі: Україна має відновити економічні та управлінські реформи, які адміністрація Зеленського зупинила або допустила до стагнації.

Найголовніше, Україна має провести справжню судову реформу. Вищі суди країни мають бути ретельно очищені від корумпованих суддів, а потім використані для очищення судів нижчого рівня. Паралельно необхідно деполітизувати Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України.

По-друге, українські нині неорганізовані енергетичні ринки мають бути як лібералізовані, так і більш належним чином врегульовані. Велику розбіжність між різними цінами на один і той же вид енергії необхідно усунути, і уряд повинен виконувати свої зобов’язання. Необхідно сприяти приватному видобутку природного газу, щоб Україна нарешті стала самодостатньою. Країні також необхідно продовжувати декарбонізацію виробництва електроенергії.

Адміністрація Зеленського має відновити зусилля України щодо реформування корпоративного управління великих державних підприємств. Це означає призначення компетентних і незалежних директорів до наглядових рад великих компаній з повноваженнями вибирати топ-менеджмент і ухвалювати фінансові та стратегічні плани.

Міністри мають призначатися на основі компетенції, а не через тісні особисті стосунки з Офісом президента

Нарешті, повноваження міністрів уряду мають бути відновлені. Міністри мають призначатися на основі компетенції, а не через тісні особисті стосунки з Офісом президента. Міністрам також потрібно дати розумний час на посаді, щоб проявити себе.

При Зеленському в Україні було сім міністрів енергетики та п’ять міністрів економіки, жоден з яких не мав достатньо часу, щоб щось зробити. Кабінет міністрів має відновити повноваження щодо економічної політики і більше не страждати від телефонних вказівок команди президента.

За наявності достатньої міжнародної підтримки та достатньої політичної волі нинішня криза могла б зрештою привести Україну в правильному напрямку до міцнішої економіки та верховенства права. Це єдиний спосіб досягти вищого рівня та кращої якості життя, що стане сигналом остаточної перемоги України в цивілізаційному протистоянні з путінською Росією.

Андерс Ослунд – старший співробітник Stockholm Free World Forum

Оригінал публікації – на сайті «Атлантичної ради», з дозволу якої здійснено цей передрук

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода