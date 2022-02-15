Канада надасть Україні кредит на 400 млн доларів і летальну зброю

Уряд Канади ухвалив рішення надати Україні позику до 500 мільйонів канадських доларів (393 мільйони доларів США), щоб підтримати економічну стійкість країни перед обличчям російської військової агресії. Крім того, Канада надасть Україні летальну зброю і обладнання на суму понад сім мільйонів доларів США. Про це йдеться в повідомленні на сайті канадського уряду.

«Україна перебуває на передовій у боротьбі між демократією й авторитаризмом. Ставки в цьому конфлікті є серйозними і мають пряме відношення до національних інтересів Канади. Канада єдина з нашими союзниками G7 і НАТО у нашій рішучості захистити економічну і демократичну стабільність України. І Канада готова швидко відповісти на будь-яку подальшу військову агресію Росії та загрозу суверенітету і територіальній цілісності України шляхом запровадження сильних економічних і фінансових санкцій», – заявила віцепрем’єрка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Новий кредит наданий на додаток до позики, оголошеної 21 січня цього року – в 120 мільйонів доларів США.

Щодо військової допомоги, то, за даними Міністерства оборони Канади, Україні, зокрема, нададуть автомати, пістолети, карабіни, 1,5 мільйона патронів, снайперські гвинтівки.

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністрові Канади за надання допомоги.

«Дякую Канаді і Джастінові Трюдо за вчасне рішення надати України додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші», – написав Зеленський у твітері.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.​

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.