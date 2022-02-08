Австрія готова підтримати санкції проти Росії у разі подальшої агресії – голова МЗС

Австрія готова підтримати пакет санкцій проти Росії у разі подальшої агресії Москви, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ 8 лютого на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії і Словаччини у Києві.

«Говорю як австрійський міністр закордонних справ: є дуже чітке почуття консенсусу в Євросоюзі. І Австрія у випадку подальшої військової агресії готова підтримати пакет санкцій. Так, це буде болісно, болісно для нас, болісно для усіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Звісно, ні. Але нам доведеться використати такі стримувальні засоби», – сказав Шалленберґ.

За його словами, поки що не можна робити проєкт «Північний потік-2» «наріжним каменем» режиму санкцій для того, щоб змінити поведінку Москви, оскільки цей проєкт ще навіть не працює.

«Я хотів би ще раз чітко відзначити: ми в ЄС працюємо над широким, масованим пакетом санкцій у разі збройної агресії. Звісно, є консенсус між країнами-учасницями, і він включає в себе Австрію», – сказав Шалленберґ.

За словами міністра, Австрія готова надати підтримку Україні. Він повідомив, що в найближчі дні уряд Австрії планує ухвалити рішення про черговий пакет на 2,5 мільйонів євро негайної гуманітарної допомоги для Міжнародного комітету Червоного Хреста й австрійських організацій в Україні.

«У нас один спільний інтерес на цьому континенті: ми не хочемо бачити військового протистояння, військової агресії. У 21 столітті кордони не визначають танками і ракетами», – сказав голова МЗС Австрії.

Він додав, що Австрія має великі інвестиції і в Росії, і в Україні, але ухвалить «чітке політичне рішення» у разі нової агресії Москви.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.