Путін, Макрон, Зеленський: результати переговорів

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон 8 лютого проведуть зустріч у Києві.

Днем раніше Макрон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Із чим лідер Франції приїхав до Києва? Чи вдалося йому переконати Кремль не розпочинати велику війну проти України? Про це – у програмі «Свобода Live».

Також у прямому ефірі Радіо Свобода дивіться пресконференцію президентів Макрона і Зеленського.

Перед своїми візитами до Києва і Москви Емманюель Макрон заявив про необхідність «нового балансу» для захисту європейських держав і заспокоєння Росії. Він сподівається, що діалог з російським президентом дасть можливість запобігти великій війні. Активність Макрона на міжнародній арені відбувається напередодні президентських виборів у Франції.