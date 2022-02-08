«Ми стоїмо за Україну» - прем’єр Чехії

Голова уряду Чехії Петр Фіала вважає, що російсько-український конфлікт потрібно вирішити тільки мирним шляхом і що не можна поступатися російським погрозам.

«Ми досягнемо цього таким чином, що будемо як Захід, як Європейський союз і НАТО діяти спільно і рішуче і дамо зрозуміти, що не допустимо жодної форми погрожування і можливої агресії», – наголосив чеський прем’єр.

Петр Фіала таким чином відгукнувся на виступ президента Чехії Мілоша Земана в недільній програмі телеканалу CNNPrimaNews, в якому чеський президент заявив, що не підтримує надсилання чеських військових на східні кордони НАТО. «Вважаю це брязканням зброєю», – підкреслив президент Чехії.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час свого візиту в Україну наголосив, що українці повинні самі вирішувати свою долю. «Українці повинні мати право вирішити, чи вони належатимуть до Заходу і наближатимуться до Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу», – відзначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Захід заявляє, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО.