Бербок: до України цього місяця прибуде кіберпосол Німеччини

Кіберпосол Німеччини наприкінці місяця прибуде до України для консультацій, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

«Що стосується кіберзахисту, наприкінці цього місяця до Києва приїде наша кіберпосол. Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовими до всіх ситуацій», – сказала Бербок.

Інших деталей щодо німецького кіберпосланця в Україну і деталей візиту очільниця МЗС Німеччини не надала.

Раніше МЗС України заявляло, що українські дипломати працюють із міжнародними партнерами для посилення кібербезпеки.

У Європейському союзі заявляли, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із кіберзагрозами на кшталт тих, що відбулися на початку року, коли хакерами були атаковані урядові сайти.