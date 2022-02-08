Позиції США та Німеччини щодо України збігаються – Байден

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Вашингтоні 7 лютого, темою переговорів була агресія Росії проти України, повідомляє агентство AFP. Під час переговорів американський лідер заявив, що позиції США та Германії в цьому питанні збігаються.

«Ми робимо скоординовані кроки для подальшого стримування російської агресії в Європі», а також для розвʼязання «викликів, що походять від Китаю», підкреслив Байден.

Шольц, який прибув до Білого дому в статусі канцлера Німеччини вперше, додав, що дві країни є «найближчими союзниками і готові до інтенсивної спільної роботи», а також підтвердив готовність запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона порушить територіальну цілісність України. Очікується, що наступного тижня німецький лідер відвідає Київ, а згодом – Москву.

Новий уряд Німеччини піддався критиці з боку України та деяких представників США. Берлін звинувачували в тому, що він не повною мірою протидіє російському військовому тиску на Україну. Зокрема, йшлося про рішення Німеччини не надавати зброю для допомоги українським військовим, а також про неготовність остаточно відмовитися від запуску газопроводу «Північний потік-2». Рішення щодо цього проєкту відкладене щонайменше до другої половини 2022 року.

Також 7 лютого у Москві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Переговори тривали понад п'ять годин, за їхніми підсумками французький лідер сказав, що «найближчі дні будуть вирішальними» в питанні деескалації на українсько-російському кордоні.

Захід заявляє, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО.