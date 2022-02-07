Reuters публікує супутникові знімки російських сил у Білорусі поряд з українським кордоном

Агентство Reuters опублікувало зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies супутникові знімки, на яких зафіксоване розгортання російських військ поблизу кордону Білорусі з Україною. Водночас Reuters указує, що не змогло провести їхню незалежну перевірку.

Maxar Technologies заявила, що 4 лютого вона отримала знімки військової техніки в районі Єльська, Речиці та Лунинця. На них ідентифікували 15 штурмовиків Су-25 та систему протиповітряної оборони С-400 на аеродромі Лунинець, а також російські ракетні комплекси «Іскандер» та реактивні системи залпового вогню біля Єльська.

За інформацією агентства, Міністерство оборони Росії не відреагувало оперативно на прохання про коментарі, а білоруські військові чиновники не відповідали на дзвінки 6 лютого.

До Білорусі 3 лютого прибув міністр оборони Росії Сергій Шойгу – напередодні запланованих на цей місяць масштабних навчань «Союзна рішучість». Вони відбудуться з 10 до 20 лютого. Шойгу зазначав, що чисельність військ «не перевищує параметри, встановлені Віденським документом 2011 року», тому не зобовʼязує Москву повідомляти іншим країнам про деталі маневрів.

Раніше держсекретар НАТО Єнс Столтенберґ зазначив, що Москва за останні дні надіслала до Білорусі близько 30 тисяч своїх солдатів та передову військову техніку. Він назвав присутність Збройних сил Росії в Білорусі найбільшою з часів закінчення холодної війни.

У звʼязку з ескалацією напруженості на кордоні Росії та України, куди Росія стягує війська, США та країни Європи оголосили, що можуть запровадити жорсткі санкції у разі, якщо російські війська перейдуть кордон. Москва заперечує підготовку до воєнної операції, а переміщення військ пояснює навчаннями.

Західні країни стали надавати допомогу Україні, зокрема, це стосується постачання озброєння. США заявили, що готові перекинути до Європи вісім з половиною тисяч військових і продовжують надсилати Україні військову допомогу. Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправку в Україну комплексів Javelin та Stinger. У НАТО раніше заявили, що надсилають до Східної Європи додаткові сили – кораблі та винищувачі.