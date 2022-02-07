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Макрон летить до Москви на зустріч із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон (л) і його російський колега Володимир Путін під час останньої на сьогодні зустрічі в «нормандському форматі», Париж, 9 грудня 2019 року

Президент Франції Емманюель Макрон 7 лютого вирушає до Москви для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє France24.

За повідомленням Білого дому, перед цим візитом Макрон говорив із президентом США Джо Байденом. 40-хвилинний дзвінок дозволив двом лідерам «поділитися інформацією» для координації позицій перед поїздкою, зазначив президент Франції.

Білий дім заявив, що лідери двох країн обговорили «поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України».

Макрон також мав телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

8 лютого, після переговорів із Путіним, він здійснить візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Росія зібрала біля кордонів України близько 100 тисяч військових і вимагає гарантій безпеки від НАТО і США, включно з отриманням письмових запевнень, що НАТО ніколи не визнає Україну своїм членом.

Візит Макрона до Росії та України відбувається менше як за три місяці до президентських виборів у Франції. Його політичні радники бачать потенційні виборчі дивіденди від цієї місії, хоча Макрон ще не оголосив, чи балотуватиметься на новий термін.

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